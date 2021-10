Skelton avec les Wallabies, Diallo vers une prolongation... Ce qu'il ne fallait pas louper hier ☕

Skelton, Arnold et Latu retenus pour la tournée des Wallabies

Dave Rennie, le sélectionneur des Wallabies, a fait appel vendredi à Will Skelton, Rory Arnold et Tolu Latu, trois éléments basés en France pour la tournée européenne contre l'Écosse, l'Angleterre et le Pays de Galles. Ces trois joueurs sont les derniers à bénéficier de l'assouplissement des règles d'éligibilité décidée par la Fédération australienne de rugby à XV, qui ne permettaient auparavant qu'aux joueurs basés à l'étranger ayant au moins 60 sélections d'être sélectionnées. Skelton (Stade Rochelais), Arnold (Stade Toulousain) et Latu (Stade Français) font partie d'un groupe de 37 joueurs retenus pour les matches de novembre à Murrayfield, Twickenham et au Principality Stadium, mais ils ne participeront pas à la rencontre contre le Japon à Oita le 23 octobre.

Ben Arous prolonge, Diallo aussi ?

Nous vous annoncions dans notre édition de lundi que la prolongation d’Eddy Ben Arous (31 ans, 20 sélections) était dans les tuyaux et, cette semaine, le pilier gauche international a donc bel et bien paraphé une extension de deux ans de son contrat dans les Hauts-de-Seine. Cette prolongation suit celles de Baptiste Chouzenoux, Antoine Gibert, Henry Chavancy et Camille Chat. Les cas de Teddy Baubigny et Maxime Machenaud, notamment courtisés par le Lou, sont quant à eux plus épineux. En revanche, il semblerait qu’Ibrahim Diallo, très sollicité par les clubs du championnat de France, souhaite poursuivre l’aventure dans le club qui l’a lancé au niveau professionnel.

Oyonnax s'offre le scalp du leader

Après un échange entre buteurs adverses, c'est Gondrand, d'une feinte qui trouvait l'intervalle et marquait le premier essai de la rencontre. Les Montois ne parviendront jamais à faire ce retard, sans solution face à un rideau de fer des Oyomen. Ceux-ci se permettront même d'inscrire trois autres essais, notamment dans une fin de rencontre très animée, de pénalité, par Sanday et Le Bourhis. Après la réponse en toute fin de match de Naituvi, Wakaya aurait même pu enlever le bonus aux locaux, mais il s'est rendu coupable d'un en-avant, ne contrôlant pas bien une passe

Bayonne bousculé par Béziers

Les Basques ont souffert pour conserver leur invincibilité en clôture de la 6e journée de championnat contre Béziers (20-16). Dominés en première période, les hommes de Yannick Bru se sont appuyés sur une grande profondeur de banc pour s'offrir un succès étriqué. L’ASBH ramène un bonus défensif mérité de Jean-Dauger et peut nourrir quelques regrets.

