Qualifiés pour la finale, Christian Wade... Les chiffres à retenir de l'In Extenso Supersevens

6 : le nombre d’équipes demie-finalistes sur les trois étapes

Voilà une statistique qui prouve clairement la domination d’une partie des équipes. Seules 6 équipes ont eu l’occasion de participer au dernier carré. L’Aviron bayonnais et le Stade Français ont chacune disputée une demi-finale lors de ces tournoi de qualification. Le Racing 92 en a disputé deux. D’autre part, Pau, Monaco et les Barbarians ont outrageusement dominé ces trois étapes avec.. trois participations en demi-finale ! Mieux, les trois finales se sont jouées entre Pau et Monaco.

8 : Les huit qualifiés pour l’étape finale

Après ces trois étapes, on connait désormais les huit participants qui se retrouveront lors de la finale à la U Arena. Monaco, Pau, Paris, Barbarians, Racing, Bordeaux, Stade français et Rochelle se retrouveront pour se disputer le titre de l’étape finale. Parmi ces clubs, cinq faisaient déjà parti du gratin présents lors de la dernière étape la saison passée. Les Barbarians auront l’occasion de défendre leur titre. Pour ce faire, il faudra être meilleur que les Palois et Monégasques qui dominent cette année.

4 : les années pendant lesquelles Wade n’a pas joué au rugby

International anglais aux deux sélections, l’ailier supersonique Christian Wade n’a pas pratiqué le rugby durant quatre ans. En effet, il a mis un terme à sa carrière rugbystique en 2018 sous le maillot des Wasps (165 rencontres). En provenance de la NFL (ligue de football américaine), il est retourné à son premier amour : le rugby. À 31 ans, son expérience avec le Racing a permis au club francilien de se rendre en finale pour la deuxième fois cette année.