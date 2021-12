Les Françaises dominent la Dream Team féminine World Rugby

Logiquement, les deux nations majeures du rugby féminin international que sont la France et l'Angleterre sont représentés en nombre dans la Dream Team World Rugby. Mais les Bleues, avec six élements, devance donc les Anglaises (5 joueuses selectionnées). Deshayes, Sochat, N'Diaye, Sansus, Drouin et Boujard sont toutes présentes dans ce XV de rêve. Bravo mesdames !

1. Annaëlle Deshayes (France)

2. Agathe Sochat (France)

3. Sarah Bern (Angleterre)

4. Safi N’Diaye (France)

5. Abbie Ward (Angleterre)

6. Zoe Aldcroft (Angleterre)

7. Karen Paquin (Canada)

8. Poppy Cleall (Angleterre)

9.Laure Sansus (France)

10. Caroline Drouin (France)

11. Abby Dow (Angleterre)

12. Beatrice Rigoni (Italie)

13. Stacey Fluhler (Nouvelle Zélande)

14. Caroline Boujard (France)

15. Jasmine Joyce (Pays de Galles)

Dupont seul Français présent dans l'équipe de l'année World Rugby

World Rugby a dévoilé ce mercredi son équipe de l'année. Surprise ou non, chacun se fera son avis, Antoine Dupont est le seul tricolore présent dans ce quinze de départ. En deuxième ligne, on retrouve le Toulonnais, Eben Etzebeth, le Champion du monde sud-africain est associé à Maro Itoje.

1. Wyn Jones (pays de Galles)

2. Malcolm Marx (Afrique du Sud)

3. Tadhg Furlong (Irlande)

4. Maro Itoje (Angleterre)

5. Eben Etzebeth (Afrique du Sud)

6. Siya Kolisi (Afrique du Sud)

7. Michael Hooper (Australie)

8. Ardie Savea (Nouvelle-Zélande)

9. Antoine Dupont (France)

10. Beauden Barrett (Nouvelle-Zélande)

11. Makazole Mapimpi (Afrique du Sud)

12. Samu Kerevi (Australie)

13. Lukhanyo Am (Afrique du Sud)

14. Will Jordan (Nouvelle-Zélande)

15. Stuart Hogg (Écosse)

Cardoso Pinto quitte Narbonne avec effet immédiat

L'information est signée l'Indépendant. Manuel Cardoso Pinto quitte le Racing Club Narbonnais avec effet immédiat. L'arrière ou ailier a quitté l'Aude ce mardi pour rentrer au Portugal. Souffrant du mal du pays, un accord a été trouvé entre le Portuguais et le RCN pour le libérer d'un contrat qui courait jusqu'en 2023. Cardoso Pinto n'aura disputé que trois petits matchs avec Narbonne.

Les compositions de Grenoble - Mont de Marsan

Le XV de départ de Grenoble: 15. Glénat ; 14. Nagusa, 13. Fusier, 12. Séguret, 11. Qadiri ; 10. Fortunel, 9. Escande ; 7. Blanc-Mappaz (cap.), 8. Berruyer, 6. Schoeman ; 5. Douglas, 4. Halaifonua ; 3. Taufa, 2. Sarragallet, 1. Gauthier.

Remplaçants : 16. Camilleri, 17. Eglaine, 18. Madeira, 19. Martel, 20. Ezcurra, 21. Manu, 22. Bousquet, 23. Montagne.

Le XV de départ de Mont-de-Marsan : 15. Bento ; 14. De Nardi, 13. Goneva, 12. Mensa, 11. Sayerse ; 10. Laousse Azpiazu, 9. Loustalot ; 7. Wawrin (cap.), 8. Gouzou, 6. Faleafa ; 5. Ostrikov, 4. Durand ; 3. Alves, 2. Latterrade, 1. Muzzio.

Remplaçants : 16. Labouyrie, 17. Innocente, 18. Hezard, 19. Robic, 20. Coly, 21. Cabannes, 22. Renda, 23. Laval.