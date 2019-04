Fils d'un ouvrier agricole, McDermott a fait ses débuts avec les Wallabies comme ailier en 1962 contre les All Blacks à Brisbane et conserva sa place pour le second test à Sydney.

Mais il a ensuite mis fin brutalement à sa carrière sportive avant une tournée de l'Australie en Afrique du Sud en 1963 face à une équipe 100% blanche sous le régime d'apartheid, se déclarant de manière spectaculaire indisponible car il ne voulait pas être qualifié de "blanc honoraire".

"La communauté du rugby est profondément attristée par l'annonce du décès de Lloyd, toutefois son influence sur le sport ne sera jamais perdue et son nom sera pas oublié. C'était un homme extraordinaire," a déclaré la directrice générale de Rugby Australia, Raelene Castle.