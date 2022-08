La défaite historique contre l’Argentine à domicile, le jour d’après. Le sélectionneur néo-zélandais Ian Foster peut-il survivre à cet échec retentissant ? C’est la question que se pose tout le monde du rugby néo-zélandais qui est en train de vivre la pire année de son existence alors que son équipe nationale est sur une série mortifère de quatre défaites en six matchs. La semaine dernière, Ian Foster avait été conforté dans ses fonctions par sa Fédération mais cet échec face à l’Argentine peut-il rebattre les cartes ?

A priori, pas dans l’immédiat. Ian Foster devrait être sur le banc de son équipe la semaine prochaine pour le match retour face aux Argentins. Mais on l’imagine mal survivre à un nouveau revers face aux Pumas. Il ne s’agira même pas de rester en course pour le titre en Rugby Championship. Ce sera une question d’honneur. Car jour après jour, défaite après défaite, la fracture entre les All Blacks et leurs supporters grandit au pays du long nuage blanc. "Je suis blessé, mais je ne perds pas patience", a déclaré le sélectionneur en conférence de presse au sortir du choc, assurant avoir toujours confiance en ses hommes. "C’est dur de voir que l’équipe n’est pas à 100 % chaque semaine. J’étais déjà là quand l’équipe tournait bien et je sais à quel point il est difficile d’arriver à ce stade, combien il faut travailler et à quel point l’équipe doit être liée pour que tout fonctionne à la perfection."

Sam Cane sous le feu des projecteurs

Pour tenter d’expliquer la défaite, le technicien a pointé la faillite de la touche all black dans la dernière partie du match, déplorant trois lancers perdus, et aussi l’incapacité des siens à tenir les Argentins sous pression à cause d’un jeu au pied globalement défaillant. Foster en a aussi profité pour défendre son capitaine Sam Cane, qui cristallise les critiques après son "agression" sur Pablo Matera (plaqué sans ballon), permettant à Boffelli d’inscrire une pénalité précieuse, et son match globalement très moyen.

"Sam est clairement sous les feux des projecteurs. Nous le sommes tous en ces temps difficiles. Mais il est fort. Je pense que ses plaquages et son travail de l’ombre sur les deux derniers matchs ont été précieux. Son plaquage sur Matera est le reflet de son engagement." N’empêche que Cane fut remplacé immédiatement après cet incident. Foster parla d’un remplacement tactique plus que d’une sanction envers son joueur.

Rappelons que Cane et les cadres all blacks ont milité auprès de la Fédération pour le maintien de Foster en poste. Foster qui est rien moins que le premier sélectionneur all black à perdre trois matchs consécutifs sur ses terres depuis que les tests internationaux existent, soit depuis 120 ans…