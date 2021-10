Président, le Toulouse Olympique est enfin une équipe de Super League !

"Effectivement, le rêve est devenu réalité. Ça aura pris du temps, il a fallu passer par toutes les étapes. J’ai encore des souvenirs lorsque l’on était en League One ! Aujourd’hui, c’est la victoire finale qui donne l’accès à la Super League."

Le saison que vous venez de réaliser est tout simplement exceptionnelle…

"C’est le mot, nous n'avons perdu aucun match, vous imaginez ? N'allez pas croire que c’était simple, il a fallu travailler dur, je rends bien sûr hommage au staff et aux joueurs. On a réalisé une finale de très bonne qualité qui plus est. Dès le début de la rencontre, j’ai senti les joueurs concentrés et sûrs de leurs forces."

Êtes-vous conscients que votre club change de dimension ?

"Complètement, la Super League, c’est un championnat d’une autre dimension. On rentre dans la cour des grands, à nous de travailler pour exister dans ce championnat. À partir de ce lundi, on va commencer à avoir mal à la tête. Aller en Super League c’est bien, y rester c’est mieux. Sachez-le, on fera tout pour faire honneur au rugby à XIII français comme l’ont fait les Dragons catalans ces dernières semaines."