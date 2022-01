En concurrence avec les États-Unis et le Canada pour recevoir cette fameuse 17e édition de la compétition, la France a transmis un projet responsable écologiquement et économiquement. D'ailleurs, les près d'un million de billets qui seront mis en vente se vendront à un prix moyen inférieur à 30 euros. Les 100 000 supporters étrangers attendus pourront donc pleinement profiter des 158 matchs, qui se dérouleront dans quarante villes partout en France, notamment des villes moyennes. Les demi-finales et la finale auront, elles, lieu dans des grandes villes pour des questions de capacité des installations. "Il était temps que ça revienne chez nous", a officialisé le Premier ministre, Jean Castex.

La France, là où tout a commencé pour le XIII

"Avec cette annonce du retour de la coupe du monde du Rugby à XIII sur sa terre d'origine la France, c'est une merveilleuse nouvelle qui prend corps aujourd'hui pour notre sport et la FFR 13 ; mais surtout pour les clubs, les dirigeants, les licenciés, les bénévoles", a réagi Luc Lacoste, le président de la Fédération Française de Rugby à XIII. De son côté, Troy Grant, le Président de l'International Rugby League (IRL), s'est félicité de la décision : "En tant que Fédération sportive internationale, l'IRL est heureuse d'être capable de ramener la Coupe du monde à sa maison. Là où tout a commencé avec la première Coupe du monde, en 1954. Et pour continuer avec l'histoire, pour la toute première fois, il y aura quatre compétitions."

Finaliste à deux reprises de la compétition (1954 et 1968), la France compte aussi sur cet événement pour briller sportivement. Pour rappel, seules trois nations ont soulevé le trophée Paul Barrière lors des 15 premières éditions : l'Australie onze fois, la Grande-Bretagne trois fois et la Nouvelle-Zélande une fois. La 16e édition, reportée à 2022, se jouera elle en Angleterre.