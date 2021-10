Les joueurs des Dragons découvriront pour la première fois l'ambiance d'une finale de Super League et ce sera face à un adversaire plus qu'aguerri à cet exercice. Les Saint de St Helens sont tout simplement octuples champions de la compétition, et accessoirement tenant du titre. Voilà pour mesurer l'exploit que devront réaliser les Catalans. Mais ayant terminés premier de la saison régulière et vainqueur de la dernière confrontation entre les deux équipes, tout est possible pour les Dragons sur ce match.