Au total, Rémi Casty c'est 336 matchs et 34 essais avec le maillot des Dragons Catalans. Il a notamment remporté la Challenge Cup en 2018 avec son club de toujours.

Le joueur s'est exprimé à propos de ce départ : "Ce fut un énorme plaisir d’évoluer au sein des Dragons Catalans. J’y ai grandi en tant qu’homme et joueur, j’ai fait aussi de très belles rencontres. Je voudrais remercier tous les employés que j’ai côtoyé, tous les joueurs avec qui j’ai eu le plus grand plaisir d’évoluer, tous les différents staffs techniques et médicaux, les partenaires et sponsors. Sans oublier bien sûr tous les fans et supporters qui ont été incroyables durant toutes ces années."