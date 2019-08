Retour gagnant pour les Bleus, Vakatawa appelé, les Gallois premiers... Les 5 infos du week-end

Des Bleus séduisants battent une Écosse amoindrie

Première du duo Brunel-Galthié, choix forts, premier test après 1 mois et demi d’une préparation intense... ce premier match des Bleus à Nice était très attendu. Les coéquipiers de Jefferson Poirot, capitaine en l’absence de Guilhem Guirado, ont réalisé une belle prestation, l’emportant 32 à 3, avec cinq essais inscrits contre aucun. La troisième ligne expérimentale Cros-Alldritt-Ollivon a agréablement surpris, Raka a marqué pour ses débuts, et les Bleus ont allié justesse, envie, intensité et séquences de jeu. Si quelques points noirs subsistent, tels que les coups de pieds (50% de réussite pour Camille Lopez) ou les lancers de Camille Chat (3 manqués), ce premier galop d’essai est plein de promesses.

Virimi Vakatawa appelé pour remplacer Doumayrou

Le centre du Racing 92 Virimi Vakatawa (27 ans, 17 sélections) va être appelé par Jacques Brunel pour remplacer Geoffrey Doumayrou, forfait pour le mondial à cause d’une fissure au tendon d’Achille. International à XV depuis 2016 et l’arrivée de Guy Novès, Vakatawa n’avait plus porté le maillot bleu depuis le Tournoi 2018.

Le Pays de Galles sur le toit du monde

Vainqueur de l‘Angleterre 13 à 6 à Cardiff pour son deuxième match de préparation au Mondial, le Pays de Galles a fait d’une pierre deux coups. Une semaine après avoir manqué de passer devant la Nouvelle-Zélande au classement World Rugby, ils l’ont fait cette semaine, pour 0.03 point, et ce malgré le succès des Blacks face à l’Australie ce week-end. C’est la première fois que les Gallois deviennent n°1 mondiaux. Ils mettent fin à 509 semaines de règne néo-zélandais et deviennent la quatrième équipe à occuper ce rang (avec également l’Angleterre et l’Afrique du Sud).

Les Blacks remportent la Bledisloe Cup

Une semaine après leur déroute à Perth, les Blacks de Steve Hansen ont relevé la tête en infligeant un 36-0 aux Wallabies, cinq essais à rien. Dans l’Eden Park d’Auckland, ils ont ainsi conservé la Bledisloe Cup. S’ils ont perdu leur trône au classement World Rugby, ce succès contribue à rassurer, à quelques semaines de leurs débuts en Coupe du monde face à l’Afrique du Sud, en pleine confiance.

Les résultats des matches amicaux

À une semaine de la reprise du Top 14 et de la Pro D2, les derniers matches de préparation ont rendu leur verdict. Bordeaux-Bègles s’est fait surprendre à domicile par Brive, La Rochelle a confirmé en écrasant Agen tandis que Clermont a achevé sa préparation avec une deuxième défaite en deux matches face à Lyon. Voici tous les résultats des matches de préparation :

Bordeaux-Bègles - Brive : 27-28

La Rochelle - Agen : 35-5

Clermont - Lyon : 19-26

Bayonne - Perpignan : 19-10

Oyonnax - Connacht : 13-14

Montpellier - Toulon : 21-24