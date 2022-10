Il faut dire que si cette affiche attire autant de monde, c'est parce qu'Armandie inaugure son nouveau stade et surtout sa nouvelle tribune Ferrasse. Plusieurs invités de marque sont attendus. En plus, le dernier duel entre ces deux équipe à Agen avait été historique. Rappelez-vous l'an dernier, après 34 défaites consécutives en match officiel, le SUA avait enfin remporté un match, en gagnant dans les dernières minutes grâce à un essai de Paul Graou. En difficulté à domicile en ce début de saison, les Agenais comptent une nouvelle fois sur la réception des Cantalous pour se refaire la cerise et remonter au classement de cette Pro D2.