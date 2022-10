C'est vers 19h30, lors d'une réunion avec les joueurs, le staff, le président Jean-Claude Maillard et le Directeur Général Johan Dalla Riva, que David Gérard a officiellement été remercié par Montauban, ce samedi. À 20H, l'USM a annoncé via un communiqué que l'ancien entraîneur du LOU n'était plus le manager de l'équipe professionnelle. Après un début de saison marqué par quatre défaites consécutives et une dernière place au classement du Pro D2, la défaite contre Provence Rugby aura été celle de trop.

Dans son communiqué, le club annonce que Gérard est remplacé par Pierre-Philippe Lafond. Montauban reçoit Massy vendredi prochain, dans un match décisif.