L’USM entame sa saison avec quatre points. Cela fait de vous un coach heureux ?

Bien entendu ! Le plus important était de bien commencer cette nouvelle saison. On a été un peu pris de cours en début de rencontre, puis on a su relever la tête en deuxième mi-temps. On prend quatre points à domicile, c’est très bien, j’espère que c’est le début d’une longue série.

Vous perdez Stéphane Munoz dès la première minute. Comment va-t-il ?

On peut déjà donner des nouvelles rassurantes, Stéphane va bien et c’est l’essentiel. On a pu échanger avec lui, il va devoir observer une période de repos. Perdre un joueur dès la première action n’est pas la meilleure manière de débuter une rencontre, cela peut jeter un froid ou une certaine forme de déconcentration mais il faut savoir le gérer, ce sont des choses qui arrivent.

Quelle est votre analyse de ce match qui a été finalement très accroché ?

On sortait de matchs de préparation plutôt réussis. On démarre bien, nous menons 10-3 et il y a cet essai de Rokoduguni qui n’est pas marqué. À 17-3, le match aurait peut-être été différent. … Bon … Ensuite, Nevers entre dans son match et nous sommes bien contrés en deuxième partie de première mi-temps. À partir de la quinzième minute, nous n’avons plus le ballon. On n’a pas le ballon, on n’arrive plus à jouer, ils nous lisent très bien en touche … C’est une période difficile où nous ne sommes pas vraiment en danger mais où ils marquent à chaque incursion dans notre camp. On tourne à 13-13 et on peut être en proie au doute.

Quels ont été vos mots à la mi-temps ?

On voyait bien que lorsque nous avions la balle nous les mettions en danger. On a expliqué aux joueurs qu’il fallait remettre la marche avant et être les premiers à marquer. On a pris le temps, aussi, d’expliquer ce que Nevers nous proposait en touche pour nous contrer, afin de nous permettre de récupérer nos munitions. En clair, il fallait remettre la main sur le ballon.

On a le sentiment que la marge de progression et le potentiel sont grands …

C’est vrai. On a des joueurs qui se sont très bien intégrés durant la présaison. Rokoduguni fait un très bon match, Bosviel aussi, Tuculet a avancé sur chacun de ses ballons. Le petit regret, c’est cette grosse séquence en fin de deuxième mi-temps où on ne marque pas et où on prend un essai derrière. Bon, il n’y a pas mort d’homme, on est très content de prendre quatre points et de ne pas concéder de bonus à Nevers.

Le banc aussi a été déterminant …

Oui, cette année, on est équipés de pneus larges à tous les postes (rires). On a quasiment deux équipes de même valeur et ce sera important pour tenir la route durant tout ce championnat qui est un marathon.

Que dire du prochain test, à l’extérieur, à Carcassonne ?

Ce sera un très bon test pour nous. On le voit sur l’ensemble de ces premiers matchs, les équipes sont encore en rodage, pas forcément très en place. Il y a beaucoup de combat, beaucoup de scories aussi. Il faudra aller à Carcassonne pour faire un bon match et continuer d’avancer.