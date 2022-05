Quel est le sentiment qui prédomine après cette défaite que l'on peut qualifier de courte ?

Il y a des regrets car le match était à notre portée et nous n'avons pas joué notre rugby, malgré l'investissement qu'on a mis. D'ailleurs je suis fier de mon équipe pour son investissement. Puis on est déçu parce que ça ne se joue à rien. Je n'ai pas honte de le dire : si on joue le même match à la maison, il tombe de notre côté.

Regrettez-vous de ne pas vous être accroché à cette quatrième place qui était un temps la vôtre ?

Un match de barrage, c'est serré donc il faut le recevoir. Et il faut faire la bonne saison pour se le permettre. Aujourd'hui, les Oyonnaxiens peuvent être fiers de leur saison et de leur match. Ils sont aller chercher ce top 4 et ont mis les ingrédients pour le match. Je ne sais pas si c'est le meilleur qui gagne mais c'est le plus efficient.

Votre équipe exprimait dans la semaine son désir de "faire craquer la défense d'Oyonnax". Est-ce précisément là que vous avez pêché ?

On a essayé, je pense qu'ils ont bien répondu dans ce secteur-là. Mais on a quand même réussi à trouver de l'avancée, gagner nos duels. Le problème, c'est que nous n'avons pas joué le rugby que nous voulions mettre en place. Leur défense ne nous a pas écrasé mais nous ne les avons pas écrasés non plus.

Quel était le discours dans le vestiaire ? Vous projetez-vous déjà sur la saison prochaine pour passer à autre chose ?

On se projette parce que ce qui est fait est fait. Mais l'état des lieux il est là. Notre leader technique dans l'équipe Edoardo Gori a dit qu'une saison de Pro D2, c'est long, ça se prépare. Il faut qu'on soit plus exigeant envers nous-mêmes, plus professionnel sur la technique et la stratégie. Mais c'est le top 4 qui fait la différence en barrages. Ce n'est pas anodin qu'aucune équipe visiteuse ne gagne le barrage.