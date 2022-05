L’Aviron Bayonnais et l’US Carcassonne jouent, ce jeudi 5 mai, un match crucial pour le compte de la 29ème journée de Pro D2. Les Bayonnais se déplacent dans l’Aude pour essayer de conserver leur deuxième place, synonyme de qualification en demi-finale. Les “canaris” peuvent quant à eux assurer, pour la première fois de leur histoire, une qualification pour les barrages de Pro D2.

Un match à haute tension au goût bien particulier pour Thomas Dolhagaray. Prêté par Bayonne à Carcassonne en début de saison, l’ouvreur bayonnais va faire son retour au stade Albert-Domec, en Ciel et Blanc, cette fois-ci. Après une demi-saison avec les Jaune et Noir, le jeune basque avait dû faire ses bagages précipitamment. En effet, avec les absences cumulées de Maxime Lafage et d’Isaia Toeava, le demi d’ouverture de 21 ans avait été appelé d'urgence, en renfort, par son manager Yannick Bru, le 8 janvier dernier. Cinq jours plus tard, le natif de Larressore se glissait sur le banc de touche bayonnais face à Aurillac, pour sa première en Pro D2 avec son club formateur.

De la progression à Carcassonne…

En s'exilant dans l’Aude, Thomas Dolhagaray était parti engranger de l'expérience dans le monde professionnel. Arrivé chez les ciels et blanc en 2015 en provenance d’Inthalatz, il n’avait joué que trois minutes en pro la saison dernière en Top 14. Il avait d’ailleurs inscrit la pénalité de la gagne en fin de partie face à Toulon. Armé de ce faible bagage, il a enchaîné les matchs en professionnel : neuf matchs exactement, dont cinq titularisations. Joli clin d'œil, il a même foulé la pelouse de Jean Dauger avec le numéro 10, le 26 novembre dernier (25-14), contre son club formateur. C’était la première fois chez les professionnels. Avec les conseils de Christian Labit et Jean-Marc Aué, il a pu progresser et améliorer une palette technique déjà bien complète. En plus d’une bonne longueur de jeu au pied et d’une bonne adresse face aux perches, il pèse réellement sur les défenses adverses en attaquant la ligne. Un prêt bénéfique donc pour l’international moins de 20 ans : “C'est pour l’instant une bonne expérience. Je n’ai pas mal joué. Cela m’a permis d’acquérir du temps de jeu, mon objectif. J’étais très content là-bas", déclarait-il au mois de janvier.

Thomas Dolhagaray face à Beziers le 2 décembre 2021Icon Sport

…à la confirmation à l’Aviron

Arrivé sur la pointe des pieds début janvier, il joue 27 minutes pour sa première rencontre face à Aurillac (31-6) puis 40 minutes lors de la décevante prestation face à Grenoble (35-37). C’est face à Nevers qu’il débute pour la première fois un match avec les Ciel et Blanc. Une première plus que réussi pour le numéro 10 qui a été un élément essentiel dans l’un des matchs référence de l’Aviron bayonnais cette saison. En effet, lors de la victoire des siens sur la pelouse du Pré Fleuri, le jeune demi d’ouverture a été auteur d’une performance majuscule. Il a tout d’abord parfaitement suppléé Gaëtan Germain (sorti sur blessure) dans le rôle de buteur, avec 15 points au pied. Un seul échec (6/7) à déplorer, sur la dernière transformation lointaine. Mais le demi d'ouverture, revenu mi-janvier, a surtout marqué des points dans le jeu courant. Sans cesse à l'initiative, techniquement à l'aise, subtil dans son jeu au pied par-dessus la défense ou au ras, il a plus que répondu aux attentes de ses entraîneurs avec beaucoup de maturité, à un moment où son équipe en avait le plus besoin. Depuis, il a enchaîné sept matchs en tant que titulaire et un match en tant que remplaçant, avec un bilan de six victoires en huit matchs. Il devra à présent faire face au retour de blessure de Maxime Lafage et d’Isaia Toeva pour terminer en beauté sa première saison pleine en professionnel.

Thomas Dolhagaray face à Nevers le 28 janvier 2022Icon Sport

Iker Lagrenade