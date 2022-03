Mont-de-Marsan s'échappe, Bayonne écrase le choc

Les Montois avaient déjà un peu d'avance avant de débuter cette journée de Pro D2. Quatre points exactement sur Oyonnax, deuxième du classement à l'heure d'affronter Bayonne pour le choc de cette 24e journée. Dans un premier temps, les coéquipiers de Léo Coly ont assuré leur part du travail en s'imposant avec une grande maîtrise sur la pelouse de Bourg-en-Bresse (13-40). Avec cinq points de plus, les Landais comptabilisent maintenant 87 points au sommet de cette Pro D2 !

Ce sont sept d'avance sur le deuxième : l'Aviron bayonnais. Les Basques ont écrasé le choc de la journée face à Oyonnax (52-21) et profitent de ce succès bonifié pour passer devant leurs adversaires du soir au classement. Éblouissants dans tous les domaines, ils ont simplement réalisé le match parfait. Après ce résultat, c'est sûr, la bataille pour la deuxième place risque de tenir en haleine tous les observateurs de la Pro D2 jusqu'à la fin de la saison, alors que Colomiers et Carcassonne semblent trop loin pour s'y mêler.

Colomiers et Nevers, c'est du (très) sérieux

Les Columérins peuvent souffler. Avec un calendrier plutôt favorable jusqu'à la fin de la saison, les Hauts-Garonnais doivent absolument assurer à domicile pour conserver leur place dans les six premiers de Pro D2, et ainsi disputer les phases finales. La mission fut rude ce jeudi, face à des Grenoblois très accrocheurs. Malgré de nombreuses imprécisions, Colomiers s'en est tout de même sorti grâce au superbe essai de son talonneur remplaçant : Youssef Saaidia.

Pro D2 - Colomiers s'est imposé de justesse face à GrenobleMidi Olympique

Saaidia permet aux siens de grimper sur la quatrième marche du classement, en attendant le match de Carcassonne à Agen et celui de Montauban à Béziers. Les Columérins étaient d'autant plus inspirés de gagner ce jeudi que dernière eux Montauban et surtout Nevers l'ont emporté avec le bonus offensif. Les Neversois ont contrôlé des Narbonnais impuissants pour assurer une nouvelle victoire à domicile et croire de plus en plus aux phases finales.

Montauban s'exporte enfin et se met à portée de tir du top 6

On sentait depuis le déplacement à Vannes que les Montalbanais allaient bien mieux à l'extérieur. Après une grosse partie de saison calamiteuse loin de leur base - avec seulement deux victoires, lors de la première et de la troisième journée - les hommes de David Gérard avaient réussi à glaner un point à Vannes, puis sur la pelouse imprenable de Mont-de-Marsan. Et alors qu'ils enchaînent les déplacements en ce mois de mars, les Vert et Noir ont enfin été chercher un succès ce jeudi !

Sur la pelouse de Rouennais qui luttent pour leur survie dans l'antichambre de l'élite, Montauban s'est montré conquérant. En s'appuyant sur ses ailiers, notamment un Josua Vici excellent, et une conquête sans faille, les coéquipiers de Tijuee Uanivi l'ont emporté 34-17, empochant le bonus offensif. Malgré les victoires de Nevers et de Colomiers, les Montalbanais se replacent au classement, alors qu'ils leur reste un match en retard à jouer, sur la pelouse de Béziers la semaine prochaine. Une victoire serait même synonyme de top 6, pour une équipe de plus en plus en confiance.

Narbonne se crispe, tout le monde perd en bas

Une nouvelle fois battus, les Narbonnais voient le train du maintien s'éloigner peu à peu. Cette fois, la mission était difficile, mais c'est sur la pelouse de Nevers que les hommes de Julien Seron ont été (largement) défaits. Toujours derniers, ils peuvent tout de même se rassurer en se disant que devant eux, aucune équipe n'a pris des points dans la course.

Pro D2 - Willy N'Diaye (Rouen) et les Rouennais se sont inclinés à domicileIcon Sport

Rouen et Bourg-en-Bresse ont été battus à domicile face à Montauban et Mont-de-Marsan et Grenoble n'a pu ramener qu'un petit point de bonus à Colomiers. Agen n'ayant pas joué, nous avons donc droit à un statut quo en bas du classement. Narbonne (30 points) est précédé par Rouen (37 points) et Bourg-en-Bresse (37 points), puis par Agen (42 points) et Grenoble (44 points).

Les talonneurs brillent

Souvent à la conclusion d'un ballon-porté, le talonneur tient un rôle particulier dans le pack d'une équipe de rugby. Et en ce jeudi, comme depuis le début de la saison, certains d'entre-eux ont brillé. C'est le cas du Bayonnais Torsten Van Jaarsveld, auteur du premier essai du choc entre l'Aviron et Oyonnax. Avec dix réalisations cette saison, il rejoint au sommet du classement des marqueurs du championnat un de ses semblables : l'Oyonnaxien Benjamin Gélédan.

Van Jaarsveld dépasse aussi le Neversois Issam Hamel, auteur de neuf essais cette saison. Même s'il n'a pas marqué, le Grenoblois Yanis Gimenez s'est lui aussi signalé lors de cette soirée. Lors d'un maul grenoblois proche de la ligne de Colomiers, le talonneur a réalisé un geste superbe, permettant au ballon de rester sur le terrain et au jeu de rebondir. Au bout de l'action, cela permettait finalement l'essai d'Aptsiauri. Mais lors de cette même rencontre, il faut souligner l'essai de grande classe de Youssef Saaidia, qui a permis une victoire importante pour les Columérins. Les talonneurs brillent.