Après avoir regoûté à la victoire contre Aurillac, le risque pour le FCG n’est-il pas de se reposer encore sur ses acquis ?

Je ne peux qu’abonder en ce sens. Après cette victoire contre Aurillac, on était content sans être content. Dans notre situation, nous avons simplement effectué le minimum syndical, mais on est encore loin d’être à l’équilibre par rapport à notre saison.

Votre situation au classement et l’urgence de résultat a-t-elle fait évoluer votre analyse de vos prestations ?

On jouait le top 6, puis il y a eu beaucoup de changements, on a perdu des joueurs importants. Tout ça compte mais ça n’empêche pas les ambitions dans le jeu donc non, l’analyse que nous effectuons de nos matchs n’a pas changé. Contre Aurillac, la victoire ne nous a pas empêché de voir les défauts qu’on pouvait constater dans le contenu.

Lors du match aller contre Béziers, votre équipe avait souffert dans la densité physique. Comment se prépare-t-on par rapport à cette donnée ?

Il s’agit déjà de s’y préparer mentalement et individuellement. Le rugby, c’est d’abord dans la tête et si chacun ne pénètre pas sur le terrain avec l’envie de s’y filer, on va en prendre trente.

On a souvent opposé les résultats du FCG à domicile et ceux à l’extérieur cette saison. Là, il n’y a plus de question à se poser...

Il reste neuf matchs et tant qu’on sera à portée de fusil de nos concurrents, on ne pourra pas se permettre de ne pas aborder chaque match pour prendre des points. Parce que la réalité, aujourd’hui, demeure qu’on peut être relégable si on perd et que nos poursuivants vont chercher un résultat. Donc, on sait ce qu’on a à faire...