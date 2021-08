On imagine qu’il doit y avoir énormément de satisfaction après ce succès ?

Oui. Depuis le début, on s’est préparé pour ça. On sait que c’est un endroit où il est difficile de gagner. On ne l’avait pas fait depuis treize ans… Cela faisait tellement longtemps. Voir les joueurs solidaires comme ça, et en maitrise, c’est bien. Il y a eu beaucoup de choses travaillées à l’entrainement dans ce match. Mais il reste aussi beaucoup de travail, ce qui fait la beauté du résultat de ce soir.

L’aspect de l’histoire, cette longue série sans succès dans l’Isère et les deux défaites face au FCG la saison passée, a joué un rôle dans la préparation ?

Pas les rencontres récentes mais l’histoire. On veut tous marquer l’histoire du club et vraiment cela passe par de grandes choses à la fin de la saison. Mais c’est une petite victoire qui fait quand même rentrer les joueurs dans l’histoire.

En quoi l’amical de la semaine dernière entre les deux équipes (résultat nul 23-23 au stade Charles-Mathon, ndlr) a eu de l’importance ?

Honnêtement, on était assez content la semaine dernière. On trouvait que l’on était en maitrise pendant 45 à 50 minutes, avant de faire les remplacements. J’étais content aussi car on a fait un match nul et les joueurs étaient quand même très très frustrés à la fin. Du coup, la préparation a été très très sérieuse. C’est maintenant ça notre boulot au staff et à moi, d’avoir la même préparation pour Colomiers car on sait bien qu’ils vont venir armés. On a besoin d’être à notre meilleur niveau, pour pouvoir continuer une petite dynamique.

Dans le contenu de cette rencontre, il y a une grosse domination pendant une bonne partie du duel, avant le sursaut d’orgueil des Grenoblois à l’heure de jeu. On a senti de la maitrise de la part de l’équipe.

C’est un peu ça. Tout le monde est sur la même ligne. On n’a pas eu beaucoup de recrues, et on a cette osmose qui s’est faite assez vite. Les nouvelles recrues ont beaucoup ajouté à l’équipe, sur le terrain mais surtout en dehors. Quand on voit la manière de jouer de Flo Vialelle ou de Kévin Lebreton, c’est assez impressionnant la manière dont ils se sont intégrés à l’effectif.

On sait aussi qu’il y a un point qui vous tient à cœur dans le jeu produit, c’est davantage de rigueur sur le plan défensif. C’était plutôt le cas face au FCG.

Tout à fait. On n’a pris que 14 points à l’extérieur alors que l’on a été mis sous pression. Par contre, je le dis avec mon étiquette de manager à la fin du match, je suis très content, mais l’étiquette d’entraineur de la défense regrette que l’on ait encaissé cet essai à la fin. On ne doit pas le prendre. Il faut que l’on soit plus impitoyable. On a donné sept points mais si c’était anecdotique à la fin.

Ce n’est en tout cas pas anodin de débuter une saison par une victoire, à l’extérieur, et à Grenoble ! Quand on additionne les trois, c’est quelque chose !

Évidemment que l’on est content d’avoir gagné ce premier match à l’extérieur contre un concurrent direct pour le Top 6. Mais on aussi vu une belle performance de Bayonne hier soir (jeudi, N.D.L.R.). Il reste 29 matchs et même encore plus…On veut figurer parmi les grandes équipes mais l’on sait que l’on est une petite ville, un petit club. On a des ambitions. Pour avoir ces ambitions, il faut travailler et c’est ce que l’on va faire. Il faut garder les pieds sur terre et avoir les dents qui rayent le parquet…