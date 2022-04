Ressentez-vous beaucoup de pression face à cet enjeu de recevoir le leader à la maison (Mont-de-Marsan) ?

De la pression je sais pas. Par contre ce qu’on peut ressentir, c’est vraiment de l’excitation de disputer un match intéressant. Il arrive à la fin d’une saison qui a été avec des hauts et des bas. C’est peut-être aussi un match qui pourrait être clé pour les objectifs qu’on s’est fixés en début de saison. De la pression je ne pense pas au contraire, il faut que les joueurs se servent du côté important de ce match pour essayer de faire une belle prestation et d’atteindre nos objectifs.

Dans quel état d’esprit abordez-vous ce match et cette fin de saison ?

Pour être franc quand tu gagnes un match à l’extérieur, comme un déplacement à Vannes, avec un secteur très satisfaisant qui est la défense... L’investissement, l’état d’esprit qu’ont mis les joueurs font que tu travailles dans les meilleures conditions. Je crois que cette semaine, les joueurs ont bossé sérieusement, ont été à l’écoute de tous nos discours. Ce sont des joueurs qui ont de l’expérience à l’image d’Alric (Lescure). Ce sont des joueurs qui connaissent l’importance de ces matchs-là, des matchs capitaux face au leader. Ce sont eux qui vont prendre le match en main pour essayer de produire un rugby le plus positif possible.

Selon vous, quels éléments vont permettre de faire la différence face à cette équipe montoise ?

Tous les éléments on va dire. En face c’est une équipe très complète. Elle est sur une très bonne dynamique, je crois qu’elle est à plus de cinq victoires à la suite. Elle vient de créer un break de onze points d’écart avec le second (avant le match de Bayonne ce jeudi soir, NDLR). Il leur reste trois matchs, deux à l’extérieur et un à domicile. Avec des matchs qui sont à leur portée pour concrétiser leur position de leader. Donc voilà, on sait très bien la valeur que représentent les joueurs de Mont-de-Marsan. Ce n’est pas un des grands clubs du championnat, mais c’est un club qui véhicule beaucoup de valeur de solidarité et cela se reflète sur le terrain. Il va falloir faire preuve de solidarité, répondre présent sur tous les secteurs que ça soit défensif, offensif. Garder notre lucidité, notre discipline parce que c’est une équipe qui est très disciplinée. Il va falloir être à la hauteur.

C’est un match charnière pour rester dans le top 6, est-ce un objectif d’aller chercher cette 4ème place synonyme d’un barrage à domicile ?

C’est un match charnière pour se maintenir dans le top 6 oui. Après pour être en toute transparence, oui cela va être un match capital pour atteindre nos objectifs. Nos objectifs c’est d’être clairement dans les six premiers. On ne va pas se cacher de ce que l’on a dit aux joueurs cette semaine. Maintenant que l’on est sur une belle lancée, après une belle prestation à Vannes, autant continuer. Il reste trois matchs, deux à domicile et un à l’extérieur. On est tous des compétiteurs, les joueurs sont tous des compétiteurs, ils vont tous faire pour atteindre nos objectifs. Le but c’est que le club et les joueurs vivent une belle saison.

Face à Vannes, on a eu l’impression que les joueurs était très sereins défensivement, et que rien ne pouvait vous atteindre ?

C’est un secteur qu’on travaille, on essaye d’être clairs, précis. On n'y passe pas beaucoup de temps mais par contre on essaye d’être succinct. Je crois que ce sont des joueurs qui ont un état d’esprit exemplaire. Quand on fait un recrutement, on le fait en fonction de cela. Il n’y pas que les performances terrains. Je pense que l’alchimie s’est faite, le week-end à Vannes a montré que les joueurs ont pris le match en main. On leur avait demandé dans la semaine et ça s’est reflété. La Défense dans le rugby c’est une question de combat, de solidarité, de communication.