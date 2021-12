Après une série de cinq matchs sans succès, vous venez de battre Narbonne et de ramener un nul de Montauban. On imagine que cela fait du bien…

Oui, on est sur une dynamique plus positive. Après, Narbonne était un match crucial pour nous, qu’il fallait que l’on gagne absolument, surtout chez nous. Montauban, on l’a abordé dans un contexte compliqué, et faire un match nul là-bas, je pense que c’est un bon résultat. On va essayer de confirmer cela jeudi soir. Même si l’on sait que Mont-de-Marsan est la meilleure équipe de PRO D2 et que, pour l’instant, elle marche sur l’eau. On sait que cela ne va pas être facile.

Quand on voit ces deux résultats, on se dit a minima que le FCG réenclenche quelque chose. Cela doit aider à s’entrainer ?

Bien sûr. C’est toujours mieux d’aller s’entrainer quand tu as gagné le week-end d’avant. Après, sur ce début de saison, malgré les défaites, on a toujours accroché plus ou moins les équipes. On n’a jamais pris 40 points. Contre Bayonne, cela se joue sur une décision de l’arbitre… Contre Colomiers, cela se joue sur une erreur de défense… On n’est jamais loin, et on est toujours proche aussi. Mont-de-Marsan, ça va être un match qui, je pense, sera serré, étriqué. Et ça va être à nous d’aller chercher la victoire comme on peut.

C’est un peu l’adversaire idéal, à un moment idéal, pour confirmer.

Si on gagne contre Mont-de-Marsan, il est clair que ça serait l’équipe idéale et surtout à un moment un peu charnière de la saison pour nous.

La mi-saison approche et le temps presse pour le FCG (12e) qui reste ambitieux mais qui doit faire bien mieux pour espérer jouer quelque chose cette saison.

Oui, on sait que l’on a des points à aller chercher, à récupérer surtout… C’est pour ça qu’à l’extérieur, on ne lâche aucun match et le moindre point compte pour nous. Ce match de jeudi soir va conditionner notre deuxième partie de saison. On le sait. Après, de là à dire que cela suffit pour gagner jeudi soir, je ne le pense pas.

" "Je trouve que l’on progresse et c’est positif" "

Est-ce qu’il y a quand même fallu passer par des discussions à un moment donné ? Est-ce qu’il a fallu changer des choses pour redresser la barre ?

On essaie de trouver des solutions avec le staff, entre joueurs. Après, on est sur un nouveau système de jeu que l’on commence, aujourd’hui, à bien maitriser. Même si on apporte de nouvelles choses parce que l’on s’aperçoit que certaines choses marchent et d’autres moins, on essaie de rectifier. Ce sont donc encore de nouvelles choses à appréhender et c’est aussi pour ça que, des fois, ça peut nous mettre un peu en difficulté. Mais je crois que les solutions on essaie de les trouver. On les cherche en tout cas. Sur les deux derniers matchs, je trouve que l’on progresse et c’est positif. C’est surtout ça qu’il faut voir. C’est la progression que l’on a de match en match. Montauban, c’est un match que l’on est allé chercher et peut-être qu’en début de saison, on l’aurait perdu. Je trouve que, collectivement et stratégiquement, on progresse. Après, un match de rugby ne s’écrit pas à l’avance.

Parmi les évolutions dans le jeu, il y a cette volonté de vous lâcher davantage dans le camp adverse, et ne pas hésiter – justement – à sortir du plan de jeu pour parvenir à faire des différences ?

C’est aussi ce que l’on a relevé, ce que l’on a envie de modifier et ce que l’on travaille. Ces solutions dont je parlais, ça en fait partie. Jouer de temps en temps dans le désordre, et pas forcément se fier au système, on l’a analysé. Sur les derniers matchs, on l’a mis en place même s’il y a toujours des choses perfectibles. Je crois que l’on est sur la bonne voie.

Sur le plan personnel, vous jouez votre troisième saison au FCG avec un rôle central dans l’équipe, en raison de votre poste mais aussi en tant que leader.

C’est quelque chose qui me plait et que je suis capable d’assumer aujourd’hui parce que j’ai une certaine expérience. Je sens que mon rôle sur ce que l’on me demande et ce que l’équipe attend de moi, est bien ciblé. Je m’y retrouve et je pense que l’équipe aussi. Mais c’est ce qui est important, c’est que l’équipe soit compétitive.

Ce qui veut dire que vous avez surement joué un rôle dans la période difficile afin de rassurer vos partenaires ?

Bien sûr. On le sait, on a une équipe relativement jeune. On a une moyenne d’âge assez jeune, surtout devant, donc c’est à moi de bien faire le relais entre les trois-quarts et les avants, et de faire le piston quand c’est nécessaire. C’est ce que j’essaie de faire du mieux possible.