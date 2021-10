"Effectivement, les joueurs de haut-niveau sont des êtres exceptionnels qui ont réussi, qui sont engagés avec des clubs pour les sports collectifs. Mais je trouve qu'il (Timoci Nagusa, ndlr) prend en otage son staff, son club. Un sportif de haut-niveau, même s'il a des contraintes fortes de performances et de vie à côté pour la performance, il a quand même beaucoup de temps libre. Il peut bien subvenir à sa famille tout en jouant le jeu avec son club. Je crois qu'il y a un vrai problème de confiance. Après, il n'est pas à son coup d'essai. Il a joué à Montpellier et systématiquement, il arrivait avec quinze jours, trois semaines, un mois de retard avec son club. Et visiblement, ce n'était pas systématiquement pour le congé paternité. Pour moi, ça dépasse le cadre sociétal. Bien sûr, c'est une vraie question à se poser [...] maintenant dans le cas de Nagusa, je pense qu'il se fout un peu de la gueule de tout le monde. Encore une fois, il y a ce qui se passe dans la règle, le contrat, le fric, et il y a aussi se regarder dans les yeux."