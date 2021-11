Trois saisons sans ce derby historique, c’est long. Le dernier en date, en fin de saison 2017-2018, s’était soldé par une humiliation pour les Narbonnais, corrigés par l’ASBH sur leur pelouse du Parc des Sports (21-68). En fin d’après-midi, plusieurs centaines d’Audois franchiront à nouveau la côte du Pas du Loup et la trentaine de kilomètres qui les sépare du stade Raoul-Barrière avec l’espoir de laver ce dernier affront. Pour le plus grand plaisir des Biterrois, ravis de croiser à nouveau la route du voisin et rival narbonnais en championnat. “C’est vraiment un plaisir de retrouver Narbonne en Pro D2. C’est une affiche qui m’a vraiment toujours motivé. C’est le vrai derby” confirme le capitaine de l’ASBH, Thibaut Bisman. Un derby que va découvrir Brice Mach sous sa nouvelle casquette d’entraîneur au sein du staff narbonnais, lui qui a fait ses gammes sur les bords de l’Orb : “C’est le club qui m’a lancé dans le bain professionnel. J’ai vécu des choses extraordinaires à 19 ans quand je suis arrivé là-bas. Ce sont des matches excitants et agréables, on sait que ça va gronder."

Un vrai derby, pas forcément capital, mais ô combien important pour ces deux équipes en construction. Lourdement tombé à Oyonnax (42-12), l’ASBH compte sur ce derby pour valider un “bloc de la mort” bien négocié après avoir ramené un bonus défensif de Bayonne et s’être imposée à Grenoble et contre Colomiers, ce qui lui permet aujourd’hui de truster une place de qualifiable (6e). “Une victoire contre Narbonne, ce serait un bloc plus que réussi. Une défaite, pour moi, c’est un bloc pas validé. Il n’y a pas d’autre alternative, il faut qu’on trouve les solutions et la motivation pour gagner” prévient le demi-de-mêlée biterrois. Mais attention, hors de question de prendre le promu narbonnais de haut. Thibaut Bisman, Biterrois pure souche, le sait : “Un derby reste toujours un match particulier. Narbonne n’est pas à sa place et on se méfie de tout le monde. Il ne faut pas oublier qu’ils sont allés gagner à Provence et à Agen. C’est une équipe qui marque beaucoup de points. Ils ont du caractère.”

"Le plus important ? Les dix premières minutes et les 70 qui suivent"

De son côté, Narbonne part en quête d’un troisième succès à l’extérieur cette saison. En difficulté à domicile, le Racing Cub Narbonnais n’a pas fait le poids vendredi dernier face au rouleau compresseur bayonnais (9-35). Aborder un derby dans une position de lanterne rouge après le large succès d'Agen sur Montauban (41-17), ce n’est pas vraiment idéal. D’autant que les Audois n’ont pas remporté le moindre succès dans ce deuxième bloc. Néanmoins, Narbonne a montré qu’il avait les ressources pour exister dans ce championnat. Avec une conquête en net progrès notamment dans le secteur de la touche, les Narbonnais ont tout de même quelques atouts à faire valoir. “On commence à avoir des références en commun sur la touche, on se sent un peu plus et on a plus de repères” acquiesce Brice Mach, l’ancien de la maison rouge et bleu et désormais entraîneur des avants orange et noir. Mais à quoi s’attendre ce vendredi soir contre une équipe biterroise en confiance mais capable de tout, du meilleur comme du pire ? Quelle sera la clé du match ? Son entame ? “C’est une équipe très agressive, qui fait déjouer les autres. Ils sont en pleine confiance et sur un derby comme ça, c’est difficile à manoeuvrer. Le plus important, ce sont les dix premières minutes et les 70 qui suivent. Il va falloir maîtriser notre rugby et savoir ce que l’on veut faire contre cette équipe” annonce l’entraîneur des avants. Voilà qui promet un derby aux saveurs d’antan entre ces deux frères ennemis.