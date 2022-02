Avec un recrutement XXL l’été dernier, avec la venue de Charly Malié, Lionel Beauxis, Pierrick Gunther, des joueurs estampillés Top 14, l’ASBH avait pour objectif en début de saison de se qualifier pour les phases finales. Des mois et des matches plus tard, les ambitions sont-elles toujours les mêmes ? À en croire le classement pas forcément. Les hommes de Pierre Caillet sont actuellement dans le ventre mou du classement à la 11e place. Pire, les Biterrois ne comptent plus que 5 points d’avance sur la 15e place synonyme de descente, et 9 sur la 6e est dernière place qualificative. Et la victoire bonifiée lors de la dernière journée face à Agen au stade Raoul-Barrière (29-3), a été reçue comme un soulagement par tout un club.

Elle a donné de l’air à la fois comptablement, mais aussi dans les têtes. "Il faut continuer maintenant. On met beaucoup d’énergie mais les résultats ne suivaient pas. La victoire face à Agen nous a fait énormément de bien, racontait en fin de match l’international Belge Gilian Benoy. Ce match face au SUA peut-être un des virages de la saison qui peut relancer la machine. Ça fait vraiment plaisir, on se sent en confiance. Maintenant, il faut enfoncer le clou face à Montauban pour vraiment regarder vers le haut." Un clou qui n’a pas pu être enfoncé, l’opposition face à Montauban prévu jeudi dernier ayant dû être annulée à cause de cas de Covid du côté de l’USM.

Avant cette victoire face à Agen, Béziers n’était pas fanfaron. L’ASBH était sur trois défaites d’affilées et n’avait plus gagné depuis le 9 décembre. De quoi faire descendre les Biterrois au classement et de les faire douter. "Les trois derniers matches à l’extérieur ont été soldés par trois défaites. Et on a eu du mal à digérer la défaite à Aurillac (défaite 22 à 20 avec un essai transformé des Aurillacois inscrit à la 79e NDLR). Désormais, on est soulagé. La victoire face à Agen nous fait vraiment du bien pour tout le groupe, pour tout le staff. Le moral est au beau fixe", assure Karne Kaufana, entraîneur des trois-quarts de l’ASBH.

En plus des défaites, le groupe des Rouges et Bleus a aussi été touché par des blessures et des cas de Covid-19. Des absences qui ont joué forcément un rôle dans la chute au classement des Biterrois. "Ça fait toujours du bien que l’on puisse s’entraîner avec tout le monde pendant la semaine, et pas juste avec cinq mecs pour le captain’s run. Mais franchement, même si on fait beaucoup de changements, on a de la qualité dans l’effectif pour gagner les matches", pense le deuxième ligne biterrois.

Plus de maîtrise pour espérer le Top 6

Dans ses matches, de manière générale, Béziers réussit plutôt ses entames mais manque de consistance durant 80 minutes. Les défaites à Aurillac, Provence, Vannes ou encore Carcassonne le prouve. Mais la victoire face à Agen, qui a donné un coup de boost à tout un club, peut permettre aux hommes de Karne Kaufana de travailler sur de bonnes bases. "Nos trous d’air sont difficiles à expliquer. Parfois c’est la jeunesse de notre équipe, parfois c’est la maîtrise de nos matches… C’est plein de petits trucs qui font qu’on perd le fil de nos matches."

Pro D2 - Thibaut Bisman (Béziers)Icon Sport

Avec un groupe dense, qui mélange expérience et jeunesse, l’ASBH veut regarder de nouveau vers le haut du classement. Et le bloc numéro cinq va être déterminant. Les Rouge et Bleu vont jouer six rencontres, dont quatre à domicile. Nevers, Colomiers, Montauban, Bayonne seront des candidats aux phases finales, et Vannes et Grenoble pour le maintien. Les Biterrois devront s’appuyer sur la prestation face au SUA pour grappiller des places et s’éloigner de la zone rouge. "Je trouve que notre groupe est assez bien équilibré entre l’enthousiasme des jeunes et l’expérience des vieux, analyse l’entraîneur des trois-quarts biterrois. Pour nous, le plus important n’est pas le classement. Ce qui est important est de voir les sourires dans le vestiaire et que le groupe garde le moral. Ce succès face aux Agenais va nous aider pour les prochaines semaines."

Avec le retour de blessure espéré de Lionel Beauxis, de Dries Swanepoel, Watisoni Votu ce mois-ci, les Biterrois peuvent et doivent enchaîner les succès s’ils veulent croire, jusqu’au bout, à la qualification et ne pas se faire peur en fin de saison. A la fin de ce bloc, les supporters de Béziers sauront, si oui ou non, leur club de coeur a les armes pour participer aux phases finales.