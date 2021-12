Le Pays basque a connu de nombreuses inondations ces dernières 24 heures et la préfecture a finalement dû se résoudre à reporter le choc de la journée entre l'Aviron et Montauban, prévu initialement vendredi. Avec les fortes pluies, plusieurs routes sont notamment impraticables. La préfecture, le diffuseur et les clubs ont convenu à un report de la rencontre pour dimanche à 15h30.