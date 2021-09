Si tous les supporters du SUA ont la tête sous l’eau aujourd’hui, chacun essaie de se raccrocher à une infime branche pour se rassurer. La dernière en date ? Un tweet d’Alain Tingaud répondant au maire Jean Dionis. « Réveille-toi Jean, un nouveau stade n’est pas un projet club (…) Prêt à y participer (à un vrai projet sous certaines conditions »

Dans un entretien accordé à nos confrères du Petit Bleu d’Agen, l’ancien président n’y est pas allé par quatre chemins. Il ne voit actuellement aucun projet précis vers lequel le club tend. « Je ne veux pas faire de procès d’intention à ceux qui dirigent le club. Probablement à une personne, mais pas aux autres. Mais il n’y a rien d’affiché (…) Aujourd’hui, je ne vois pas ce projet club, je ne le sens pas. »

" S’il faut que je m’y remette, je le ferai "

Aujourd’hui, Alain Tingaud s’est rapproché du club de l’US Marmande en Fédérale 1. Pour autant, il se dit très affecté par la situation du club qu’il a dirigé de 2007 à 2018.

« Je suis le président qui a dirigé le SUA le plus longtemps depuis sa création. Donc je peux me permettre de dire, même si je ne suis pas Agenais, que c’est mon club, qu’il me tient à cœur. Il y a quatre ans, j’ai adoubé quelqu’un pour qu’il prenne la direction du club à ma place parce que je voulais faire autre chose. Et je pensais que c’était la bonne personne. Aujourd’hui, je vois qu’après quatre ans, tout ce qui a été construit depuis est quasiment à l’état de ruines. »

Ainsi, il souhaite renouer avec son club de cœur, si des moyens sont mis en place : « Aujourd’hui, est-ce que j’ai envie de contribuer à retrouver ce niveau ? Oui. Sous certaines conditions ? Oui. (…) S’il faut que je m’y remette, avec des moyens financiers et humains, je le ferai ». Avant d’affirmer que « Je peux être un contributeur intéressant pour le club (financièrement). »

Jean Dionis va discuter avec Tingaud

Si l’entente entre Fonteneau et Tingaud est aujourd’hui impossible, le maire d’Agen, Jean Dionis, souhaite discuter avec Alain Tingaud comme il le révèle aussi dans les colonnes du Petit Bleu d’Agen. « Aujourd’hui, très clairement, je ne vois pas ce projet ». Et de poursuivre : « Alain Tingaud ? C’est quelqu’un avec qui je parlerai. C’est quelqu’un qui a servi le club (…) Il connaît les réalités ». Avant de terminer en envoyant un vrai message à ses dirigeants actuels : « la seule chose qui compte, c’est que l’on agisse efficacement. Il faut arrêter avec des discours vides qui ne servent à rien et qui ne mènent pas sur le chemin d’une reconstruction à moyen terme ».

Il n’y a donc pas que le staff qui est aujourd’hui dans l'œil du cyclone. Et ce ne sont pas les quelque 560 réactions positives (dans l’ensemble) au tweet d’Alain Tingaud, qui diront le contraire.

Mathieu Vich.