Montauban - Mont-de-Marsan

Duel de prétendants aux phases finales ce jeudi soir à Sapiac. Toujours invaincus dans leur antre, les Montalbanais reçoivent des Montois en grande forme cette saison et leaders du championnat à l’aube de cette huitième journée. Les Landais se présentent avec une formation quelque peu remaniée pour affronter une USM qui veut relever la tête après la correction subie à Oyonnax la semaine passée. Gros match en perspective.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2849 vote(s) Montauban Match nul Mont-de-Marsan

Notre pronostic : victoire de Montauban.

Béziers - Colomiers

Des Montois leaders, suivis de près par Colomiers ! Les Columérins se rendent dans l’Hérault ce vendredi pour un déplacement périlleux sur la pelouse de Béziers. Des Biterrois en confiance après leur magnifique succès à Grenoble et qui veulent retrouver le top 6 au plus vite. En face, l’USC marche sur l’eau depuis le début du championnat et peut s’offrir le trône du Pro D2 en cas de revers de Mont-de-Marsan. Pour résumer, une rencontre à gros enjeu.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2667 vote(s) Béziers Match nul Colomiers

Notre pronostic : victoire de Colomiers, bonus défensif pour Béziers.

Bayonne - Provence Rugby

Impressionnant en début de saison, l’Aviron bayonnais déçoit depuis quelques semaines, enchaînant les performances en demi-teinte. Des copies contrastées qui ont coûté cher en fin de rencontre sur le terrain de Colomiers jeudi dernier. Les joueurs de Yannick Bru veulent repartir de l’avant et réaliser un match plein devant leurs supporters. En face, les Provençaux restent sur une victoire face à Bourg-en-Bresse et peuvent rentrer dans le top 6 avec un exploit dans le Pays Basque.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2545 vote(s) Bayonne Match nul Provence Rugby

Notre pronostic : victoire bonifiée de Bayonne.

Rouen - Oyonnax

La victoire sinon rien pour les Rouennais. Au moment de recevoir des Oyomen lancés à pleine vitesse, les hommes de Nicolas Godignon n’ont plus le droit à l’erreur sur leur pelouse. Avec six points d’avance sur les deux dernières places, les Normands veulent les quatre points pour ne pas regarder vers le bas. Les joueurs de l’Ain, eux, veulent poursuivre leur série de quatre succès consécutifs et s’affirmer sur le podium du championnat.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2566 vote(s) Rouen Match nul Oyonnax

Notre pronostic : succès d’Oyonnax.

Agen - Aurillac

On a l’impression de se répéter chaque semaine, mais est-ce la bonne pour les Agenais ? Imaginez-vous, cela fait maintenant plus de deux ans que le SUA n’a pas gagné sur sa pelouse su Stade Alfred-Armandie. Après des dernières semaines plus que compliquées, les joueurs lot-et-garonnais ne veulent qu’une chose, s’imposer pour possiblement quitter cette place de lanterne rouge. Face à eux vont se dresser des Aurillacois inarrêtables en ce moment. Les Cantaliens seraient bien inspirés de frapper un grand coup dans la course au maintien.

Quel est votre pronostic ? Sondage 3082 vote(s) Agen Match nul Aurillac

Notre pronostic : victoire d’Agen, bonus défensif pour Aurillac.

Bourg-en-Bresse - Narbonne

En parlant de maintien, sur la pelouse de Marcel-Verchère, le duel entre Bressans et Narbonnais peut être un tournant pour la suite de la saison. Privé de victoire depuis trois sorties, Bourg-en-Bresse veut profiter de la réception de l’autre promu pour repartir de l’avant et se donner de l’air en fond de classement. Les Narbonnais vont mieux depuis quelques semaines et restent sur deux beaux succès loin de leurs bases, suffisant pour réussir le gros coup ?

Quel est votre pronostic ? Sondage 2507 vote(s) Bourg-en-Bresse Match nul Narbonne

Notre pronostic : victoire de Bourg-en-Bresse.

Carcassonne - Vannes

Cette huitième journée de Pro D2 va bouleverser le fond de classement du championnat. Cette fois-ci, c’est les Carcassonnais et les Vannetais qui jouent gros. Potentielles qualifiées pour les phases finales en fin de saison, les deux formations déçoivent depuis le coup d’envoi de la saison et cherchent à retrouver de la confiance. Carcassonne n’a plus le droit au faux pas dans l’Aude et sait ce qui l’attend au moment de voir arriver des Bretons revigorés après leur large succès sur Agen la semaine passée. Une rencontre qui s’annonce indécise jusqu’au bout.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2539 vote(s) Carcassonne Match nul Vannes

Notre pronostic : victoire de Vannes, bonus défensif pour Carcassonne.

Nevers - Grenoble

Sur le papier, c’est un affrontement entre le sixième et le dixième, mais sur la pelouse, cela devrait être un véritable choc. Nevers tourne à plein régime et se trouve bien installé dans le top 6 après sept sorties. Les Grenoblois eux, alternent le chaud et le froid, pour preuve leur revers sur leur pelouse face à Béziers il y a une semaine. Les isérois seraient bien inspiré de frapper fort mais la tâche sera loin d’être aisée dans la Nièvre.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2408 vote(s) Nevers Match nul Grenoble

Notre pronostic : victoire de Nevers, bonus défensif pour Grenoble.