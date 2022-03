On a connu Joe El Abd plus loquace. Hier soir, le manager d’Oyonnax n’est resté que deux minutes en conférence de presse. Sonné par la claque que venait de recevoir son équipe, l’ancien troisième ligne a rappelé : "Ce n’est jamais facile de prendre 50 points. Bravo à Bayonne. De notre côté, il faut qu’on se regarde dans le miroir et qu’on travaille, tout simplement. On va revenir plus fort."

Embêtés dans le jeu au sol par les gratteurs bayonnais, sacrément indisciplinés (trois jaunes reçus en seconde période) et globalement dominés sur les impacts, les Oyomen ont coulé à Dauger. "Malgré tout, nous n’avons pas abandonné, a estimé le technicien. Nous avons fait des mêlées à six en fin de match avec des jeunes du centre de formation qui ont tenu. On va retenir ça."

Avec ce revers, les joueurs de l’Ain perdent une place au classement et se retrouvent ce matin troisièmes, à deux points de Bayonne (2e) et neuf du Stade montois (1er). "Nous étions venus ici pour faire un bon match et accrocher des points. C’était important de se jauger avant les phases finales. C’est un gros coup dur. On a été nul, a concédé le pilier gauche Adrien Bordenave. Dans le vestiaire, il y a de la déception, de la honte. Il n’y a rien à retenir. Les dix jours de vacances vont faire du bien, puis on va repartir au travail."

" Nous ne sommes pas champions de France ce soir… "

De son côté, attendu au tournant après la claque reçue à Provence une semaine plus tôt, Bayonne a réagi, comme souvent cette saison, lorsqu’il n’avait pas le droit à l’erreur. Il y a mis, en plus, la manière. En inscrivant sept essais et en passant plus de cinquante points à un prétendant aux phases finales, les Bayonnais ont réalisé une grande performance pendant 80 minutes. "Je suis très satisfait du match qu’on a fait, savourait Jeff Dubois au coup de sifflet final. Oyonnax a fait un non-match, ça arrive. La semaine dernière, nous en avons pris 40. Autant, aujourd’hui, nous avons fait un très bon match, mais nous n’étions pas minables la semaine dernière et nous ne sommes pas champions de France ce soir. Ça fait plaisir de voir des matchs aboutis. Celui-ci va nous permettre d’emmagasiner beaucoup de confiance."

Les Bayonnais fêtent leur victoire face à Oyonnax. Photo : Pablo OrdasMidi Olympique

Sur ses trois dernières réceptions, le club basque a inscrit 130 points, pris trois bonus offensifs et semble avoir enfin trouvé la clé après une première partie de championnat parfois compliquée à la maison. "À Jean-Dauger, on commence à se sentir fort et à se réconcilier avec nos supporters", affirmait Mariano Galarza après la rencontre.

Maqala, quel joueur !

Portés par un Gaëtan Germain très bon face aux perches (7/7) et un Sireli Maqala des grands soirs (deux essais), les Bayonnais ont accroché un dixième bonus offensif cette saison, en proposant de beaux mouvements offensifs. À ce sujet, force est de constater qu’avec Maqala, l’Aviron a déniché un joueur talentueux, un centre de poche capable de faire exploser les défenses et de créer du danger en permanence.

Pro D2 - Aviron bayonnais - Sireli MaqalaIcon Sport

Initialement prévu à l’aile, le fidjien a finalement disputé la rencontre avec le numéro treize dans le dos, pour pallier à l’absence de Rémy Baget (malade), alors que le club basque connaît une certaine pénurie à ce poste (Toeava, Muscarditz, Costosseque et David sont blessés). Ces changements de dernière minute n’ont semble-t-il pas déstabilisé la ligne de trois-quarts bayonnaise. "Yan Lestrade a fait un très bon match aussi, rappelait Dubois, consultant du jeu d’attaque. Sireli, je n’en parle même pas… La paire de centres a répondu présent. Nos ailiers ont été bons, Gaëtan Germain aussi. Il n’y a pas un gars qui a été moins bon qu’un autre ce soir. C’est bien et c’est encourageant. Des fois, il faut se satisfaire de victoires comme ça, même si, ce soir, rien n’est fait puisqu’on n’est pas champion."