Mont-de-Marsan domine Oyonnax et reprend la tête du championnat

Les amateurs de jeux au pied auront été servi ! Car voilà une arme qui a été déterminante et surtout énormément utilisé par les deux équipes. Longtemps, Mont-de-Marsan et Oyonnax n’ont pas voulu se livrer, ce qui a offert une bataille tactique, où le réalisme et l’efficacité étaient nécessaires. Et c’est clairement la fraicheur physique qui a ensuite fait la différence, à l’image de ce regain d’énergie des Landais à partir de l’heure de jeu pour parvenir à reprendre le score et à ne finalement plus le lâcher. Ce grâce notamment à une réalisation de Yoann Laousse-Azpiazu sur un renversement rapide dans la continuité d’une touche, après un bon travail de fixation de Laterrade et une remise de Naituvi (53e, 19-20).

Le pied de Léo Coly s’est par la suite montré plus que jamais précieux, pour venir transformer cet essai (54e, 21-20), et ajouter deux autres pénalités déterminantes (63e et 75e), passant la marque à 27-20. Car voilà un score qui prive Oyonnax du point de bonus défensif et permet donc à Mont-de-Marsan de reprendre seul les commandes de la PRO D2. Son demi-de-mêlée – buteur – a ainsi eu un rôle essentiel face aux perches (5 sur 6), et s’est montré décisif quand cette partie de rugby a eu des airs de ping-pong… D’autant que les Montois auront été à réaction, menant rapidement grâce en autre à l’essai d’Alexandre de Nardi sur interception (12e, 11-0), avant de se faire rejoindre par les Oyomen.

Les Oyomen solides devant, mais indisciplinés

Dominateur en mêlée, Oyonnax n’a pas su capitaliser sur l’ensemble de la partie sur cette force, malgré le gros travail de ses avants. L’essai de Thomas Laclayat au retour des vestiaires en est la preuve, avec une finition en puissance en sortie d’épreuve de force (49e, 14-18 puis 14-20). Un peu plus tôt, la réalisation d’Adrian Sanday fut également consécutive à une œuvre des "gros", pour faire avancer près de la ligne et permettre ensuite à Vialelle d’écarter sur l’aile vers son partenarie démarqué – avec l’appui de la tête de Soulan (32e) ! Le carton jaune en début de partie contre Sacha Zegueur a aussi eu son impact (11e), car c’est 1 minute plus tard que Mont-de-Marsan a marqué son premier essai.

Finalement, les deux équipes n’ont pas beaucoup eu l’occasion de déplacer le ballon et quand elles sont parvenues à le faire, c’est là que le match s’est emballé, débouchant soit sur des différences individuelles, ou sur des turnovers. D’un score accroché à la pause (14-13), on bascule sur un écart final de 7 points (27-20) qui n’efface cependant pas le match aller, remporté par les Haut-Bugistes 36 à 19, et avec le point de bonus offensif. Il n’empêche que le club landais est à nouveau leader du championnat.