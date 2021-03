La rencontre est partie avec de bonnes intentions, les Audois attaquant vent dans le dos. Ce sont eux d’ailleurs qui ont marqué les premiers. Par la botte de Séguy et puis avec le premier essai de McMahon, de retour de blessure. Après un ballon récupéré au sol, les Audois ont écarté à partir des 50m vers la gauche. Jasmin a proposé un retour intérieur et Glover a servi de relais jusqu'à l'essai de l'arrière McMahon.

Mais la réaction des joueurs de Péméja est survenue assez rapidement. Après une pénal'touche à 5m avec Cotte en figure de proue, des charges sont venues au relais du groupé pénétrant. Une sautée plus tard de Ménoret de la gauche vers la droite, Raisuqe a marqué sur son aile droite. Par la suite, les Bourguignons ont bien tenté de proposer de longues séquences de possession face au vent mais sans trouver de failles décisives, même après le carton jaune de Manchia pour déblayage dangereux.

Alors que Séguy a bien profité du vent dans le déplacement du jeu ou face aux poteaux, les joueurs de la Cité ont encore marqué un essai à 14 contre 15. Une énorme relance de Glover depuis son camp l’a vu tenir la balle à une main et éviter moult adversaires ! Il n’a ensuite eu qu’à servir intérieur Pichon qui a marqué sur la gauche. Le deal des 40 minutes initiales vent dans le dos avec ce 26-5 a été respecté par les Carcassonnais.

Ribambelle d’essais en suivant !

Durant les dix minutes faisant suite à la mi-temps, les Neversois ont tenté de revenir au score mais ce sera peine perdue. Pis, ils vont écoper d’un carton jaune avec Tarrit et une ribambelle d’essais en suivant ! Après mêlée dans les 22m gauche en faveur des Canaris, la balle est d’abord arrivée à McMahon en position d'ouvreur, lequel a pu allonger sa passe aile droite où Dulon a résisté au dernier défenseur pour marquer en coin.

Les Audois ont continué d'attaquer pour aller chercher l'essai du bonus. Devant les 22m adverses et après avoir balayé le terrain avec des passes et des charges, une pénalité a été vite jouée par McMahon à la main. Landman en a profité pour aplatir ensuite en force à gauche l'essai du bonus offensif virtuel. Les Audois sont allés sécuriser ce bonus en insistant dans l'axe et une percée dans les 22m a permis un service sur mesure à Glover qui est allé sous les poteaux.

Le calvaire pour les Jaune et Bleu s’est poursuivi quand les joueurs de Labit ont remonté une bonne partie du terrain avec des passes, du jeu au pied et une remise intérieure de McMahon qui a vu Dulon marquer un doublé. Mais le calvaire a continué avec une interception de Page-Relo dans son camp qui a filé marquer seul sous les poteaux adverses. Le score final ? 59-5 et un cinquième match de rang sans victoire pour les Nivernais.

Au classement, cette victoire de l’USC les conforte dans le ventre mou quand cette nouvelle défaite n’est pas une bonne opération pour l’Uson en vue de la qualification. Lors de la prochaine journée après la coupure, les Audois se rendront à Vannes sans pression quand Nevers recevra Montauban pour se relancer.