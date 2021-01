Rouen – Grenoble

Malgré ses 2 victoires consécutives nous voyons Grenoble perdre au stade Jean-Mermoz de Rouen. Les Rouennais sont en effet très solides dans leur antre. Ils n’y ont plus perdu depuis le 16 novembre dernier et une défaite 19 – 23 face à Vannes. Depuis, les hommes de Richard Hill ont enchaîné 4 victoires. Les Grenoblois, quant à eux, n’ont remporté qu’une seule victoire hors de leur base, la tâche sera trop difficile ce jeudi face à une solide formation à domicile.

Notre pronostic : Victoire de Rouen

Perpignan – Colomiers

C’est le choc de cette 19e journée. Le leader Perpignan reçoit Colomiers actuellement 4eme. Les Columérins n’ont plus gagné à l’extérieur depuis un succès face à Provence le 9 octobre dernier. Une éternité pour un prétendant à la montée. Les deux équipes se sont jouées il y a un petit mois et la rencontre avait tourné en faveur des haut-garonnais. Cette fois-ci, à Aimé-Giral, les Sang et Or, en quête de revanche, devraient l’emporter eux qui n’ont perdu qu’une seule fois à domicile et qui restent sur 7 victoires lors 8 derniers matchs.

Notre pronostic : Victoire de Perpignan

Provence Rugby – Valence-Romans

Deux formations aux dynamiques diamétralement opposées. 3 victoires lors des 3 derniers matchs pour Valence, contre 3 défaites en autant de rencontres pour Provence. Pourtant, selon nous, les joueurs d’Aix-en-Provence vont s’imposer. En effet, lors de leurs deux dernières défaites face à Nevers et Perpignan, deux formations du haut de tableau, les Aixois n’ont pas démérité. La réception de Valence, bien qu’en forme actuellement, est le match parfait pour se relancer dans la course au Top 6.

Notre pronostic : Victoire de Provence, bonus défensif pour Valence

Soyaux-Angoulême – Nevers

Après sa défaite face à Grenoble, la semaine dernière, Soyaux-Angoulême est dernier du championnat. La réception de Nevers n’est donc pas une bonne nouvelle. Les Niévrois arrivent avec des ambitions, eux qui restent sur 4 victoires lors de leur 5 dernières rencontres. Nevers se doit de s’imposer pour continuer à se maintenir dans le Top 6. Les joueurs de Charente se sont déjà inclinés 5 fois à domicile, ce match devrait être la 6e fois.

Notre pronostic : Victoire de Nevers

Mont-de-Marsan – Aurillac

Les deux formations ont des résultats en dent de scie, alternant le bon et le moins bon. Cependant, petit avantage aux locaux. Les Cantalous n’ont remporté qu’une seule victoire en huit matchs loin de leur base, preuve de la difficulté qu’ils ont à confirmer les bons résultats obtenus à domicile. Les Montois restent eux sur une défaite face au leader perpignanais et voudront se relancer, mais Aurillac, désireux de rester au contact du Top 6, devrait s’accrocher.

Notre pronostic : Victoire de Mont-de-Marsan, bonus défensif pour Aurillac

Oyonnax – Carcassonne

Oyonnax est sur une terrible série de 4 défaites consécutives. Les Oyomens n’ont plus connu le goût de la victoire depuis le 12 décembre face à Nevers. Carcassonne semble être l’adversaire idéal pour stopper cette spirale infernale. Les Audois restent sur 4 défaites à l’extérieur dont une lourde défaite face à Colomiers. Oyonnax devrait se relancer si le club veut continuer à croire à la montée. Si défaite il y a, la crise sera plus présente que jamais.

Notre pronostic : Victoire de Oyonnax

Biarritz – Montauban

Biarritz doit continuer sur sa lancée. Après sa difficile, mais belle victoire remportée à Nevers la semaine dernière, le BO doit confirmer. La venue de Montauban, qui n’a pas encore remporté le moindre match hors de ses bases, devrait permettre aux Basques de continuer à mettre la pression à Vannes et Perpignan et de garder sa place sur le podium. Les biarrots encaissent peu d’essai et devraient réussir à prendre le bonus offensif face aux Tarn-et-Garonnais.

Notre pronostic : Victoire de Biarritz avec le bonus offensif

Béziers – Vannes

Vannes n’a perdu qu’un seul match loin de ses bases depuis le début de la saison, c’était lors de la 2e journée. Meilleure équipe à l’extérieur, les Vannetais restent néanmoins sur une défaite à la maison face à Biarritz. De quoi les remotiver. En face, Béziers, qui n’est pas très loin du Top 6 mais devrait subir la loi des Bretons, eux qui restent sur 3 défaites lors des 4 dernières rencontres. Vannes devrait poursuivre son incroyable série à l'extérieur.

Notre pronostic : Victoire de Vannes