Vannes surclasse Colomiers

On l’avait prédit, les Vannetais avaient les crocs ce soir et ont largement dominé un Colomiers trop diminué, pour s’imposer (40-7) à domicile. Quatre essais au cours de la première mi-temps, Ambroise Curtis est l’un des grands artisans de ce succès, auteur d’un doublé. À la 17e il traverse littéralement le terrain et démonte la défense columérine pour aller aplatir. Vannes annonce la couleur de cette rencontre dès les premières minutes de jeu.

En seconde période les Columérins sont toujours en difficulté mais récupèrent des points avec un essai de pénalité, ce qui leur permet d'éviter le zéro pointé. Vannes s’offre le bonus offensif avec six essais et retrouve sa place de leader, reléguant Perpignan à la deuxième place. De son côté Colomiers garde la quatrième place au classement.

Valence-Romans s’accroche et s’offre Carcassonne

C’est la surprise de ce soir, Valence-Romans s’impose à Carcassonne, alors que les Audois étaient pourtant en pleine forme ces derniers temps. Leur indiscipline leur a coûté cher et les Carcasonnais s’inclinent (22-38) à domicile. Le carton rouge d’Andrei Ursache à la 28e est probablement le tournant du match. Valence-Romans en revanche sort la tête de l’eau en s’offrant une deuxième victoire consécutive, après Vannes la semaine dernière et se relance sérieusement dans la course au maintien, passant (provisoirement) devant Provence.

Pro D2 - Valence-RomansIcon Sport

Après son gros coup à Montauban, l’US Carcassonne avait l'opportunité de regarder plus haut, mais les hommes de Christian Labit ont été coupés dans leur élan par des Damiers réalistes.

Nevers l’emporte contre des Aurillacois courageux

Ce sont des Aurillacois accrocheurs que l’on a retrouvés sur la pelouse du stade du Pré Fleuri mais cela n’aura malheureusement pas suffi face aux hommes de Xavier Péméja qui n’ont rien lâché et l’emporte (16-3). Les deux équipes ont eu du mal à mettre du rythme dans ce match. Malgré quelques occasions, Aurillac ne parvient pas à concrétiser et se contente de 3 points.

Pro D2 - Xavier Péméja (Nevers)Icon Sport

Du côté de Nevers pas de bonus mais quatre points qui font quand même du bien et qui leur permettent de revenir doucement vers le top 6. Du côté d’Aurillac, le bas du tableau est proche, il faudra donc aller chercher des points face à Soyaux-Angoulême la semaine prochaine.

Sapiac se reprend et punit Soyaux-Angoulême

Quelle fin de match à Angoulême ! Personne n’aurait cru avant la pause (à 7-29) que le gain de la rencontre se jouerait sur un drop de Dorian Jones à la dernière seconde… Les Montalbanais avaient très bien démarré, profitant des errements défensifs criants du SA XV, marquant à quatre reprises. C’était sans compter la combativité des Charentais qui ont cru en leur chance, et qui ont refait le score pas à pas, passant devant à cinq minutes du terme. Mais une ultime faute sur ruck les a condamnés à regarder Jérôme Bosviel passer la pénalité de la gagne.

Pro D2 - Jérôme Bosviel (Montauban)Icon Sport

Au coup de sifflet final le déficit est double pour les hommes de Vincent Etcheto, qui n’a pas caché sa déception suite au drop de son ouvreur. D’abord, parce qu’ils pointent désormais à six points de Provence et à huit du premier non-relégable. Et à quatre journées de la fin de la saison régulière, la situation de Soyaux-Angoulême semble compromise. De plus, le coup au moral infligé ce vendredi soir ne sera sûrement pas sans conséquence… De son côté, l’US Montalbanaise, qui a montré de sérieuses failles en deuxième période, a eu le mérite de s’accrocher et effacer l’humiliation subie la semaine passée (défaite à Sapiac contre Carcassonne, 10-40). Les Montalbanais ont par ailleurs assuré leur maintien.

Le Stade montois s’extirpe du bas de tableau

Auteur d’une belle entame, le Stade montois capitalise très vite sur ses incursions dans le camp des Normands qui répondent sur leur seule offensive. Capables de garder le ballon pendant de longues séquences, les Landais ont épuisé les Rouennais, et les ont poussés à la faute. Le pied de Jordan Michallet n’aura pas suffi à refaire le retard de ses coéquipiers.

Pro D2 - Jordan Michallet (Rouen)Icon Sport

Au classement, Mont-de-Marsan réalise une belle opération en bondissant de deux places (11e), dépassant leurs hôtes du soir et mettant un terme à leur bonne dynamique de quatre victoires en cinq matchs.

Les Aixois stoppent l’hémorragie

Aixois et Grenoblois se sont adonné au chassé croisé de la soirée ! Très en jambes ce vendredi, les hommes de Mauricio Reggiardo ont proposé bien plus qu’une opposition au FCG, sixième avant la rencontre. Auteur d’une nouvelle performance majuscule, l’arrière-buteur d’Aix-en-Provence a inscrit 27 des 32 points de son équipe (1 essai, 2 transformations et 6 pénalités). La fin de match est marquée par le trop plein d’enthousiasme des deux équipes et l’accumulation de fautes. L’essai de Trouilloud avait pourtant donné un bel espoir peu avant le coup de sifflet final.

Provence rugby met ainsi un terme à une longue série de 9 défaites, initiée le 22 janvier. Les Provençaux sortent de la zone rouge et deviennent 13e, tandis que les Isérois perdent un rang (6e).