Le match aller c’est du passé mais la notion de derby reste centrale

Si l’on en croit les dires dans les deux camps cette semaine, le match aller à Marcel-Verchère, largement remporté par les Oyomen (8-49), doit être rangé dans la boite à souvenirs. Pourtant, que ce soit côté burgien ou oyonnaxien, il a fait date. Entre la première rencontre sans le moindre point à domicile pour Bourg, et le départ d’une série de dix victoires pour Oyo, les enseignements étaient réels. Outre le fait d’ailleurs qu’il s’agissait de premières retrouvailles depuis décembre 2018. "Je ne sais pas s’il est évacué dans les têtes de tous mais on n’en a pas parlé, assure l’ouvreur des Violets Mathis Viard. On est sur un nouveau cycle. On n’a pas remué cette défaite. On va de l’avant." Chose est sûre, "ce derby n°2 est dans un coin de la tête des joueurs depuis un moment", de l’aveu du coach oyonnaxien Joe El Abd.

PRO D2 - Oyonnax - Joe El AbdIcon Sport

Car Oyonnax face à Bourg-en-Bresse, c’est cette traditionnelle lutte de territoires au sein d’un même département qui rend ces parties si spéciales depuis des décennies. Pour le troisième ligne haut-bugiste Loïc Credoz, "c’est le vrai derby du territoire", voilà pourquoi l’on ressent toute cette excitation. On veut jouer des phases finales mais aussi des matchs comme ceux-là. Le contenu de l’entrainement reste le même mais l’état d’esprit autour change", poursuit Joe El Abd. Sauf que depuis l’aller, le chef d’orchestre a changé en terre bressane et Fabrice Estebanez a pris les rênes, apportant un autre discours. D’ailleurs, "je n’ai pas parlé de derby, dit-il. Tout ce qui englobe l’histoire de ce match, ça n’appartient qu’aux joueurs. Le supplément d’âme, c’est à eux de l’amener. Avec le staff, on a travaillé sur le contenu et la précision."

Oyonnax et Bourg ont une revanche à prendre et lanceront leur sprint

Les deux formations savent surtout qu’elles sont attendues au tournant car les Oyonnaxiens toussotent à l’extérieur depuis fin janvier et restent sur une claque à Bayonne (52-21), tandis que les Burgiens ont enchainé trois défaites, dont la dernière très lourde devant leur public face à Mont-de-Marsan (13-40). Pour Oyo, "c’était une désillusion", reconnait Loïc Credoz. "Voilà pourquoi ce derby peut nous relancer. On a coupé dans les têtes et l’on s’est régénéré. On a fait une mise à jour", en référence aux quelques jours de congés et au moment de cohésion à Hauteville. Bourg a eu la même approche d’ailleurs, avec un stage à Chambéry "pour essayer de se découvrir autrement, pour attaquer ce sprint final avec des certitudes, avec une envie de bien faire sur les six derniers matchs", insiste Fabrice Estebanez.

La suprématie départementale sera un leitmotiv, mais pas que. Oyonnax entend toujours progresser avant la phase finale. "Il y a une remise en question permanente car prendre un essai, c’est un essai de trop, lance Joe El Abd, qui a vu ses troupes subir plus qu’à l’accoutumée ces dernières semaines. Il reste six matchs pour bien se préparer. On veut tous les gagner. On a déjà montré que l’on pouvait être à fond. C’est l’heure de le refaire. On va afficher notre véritable état d’esprit", insiste l’ancien troisième ligne. Et pour celui qui sera assis sur l’autre banc, la quête du maintien fait que les calculs ne sont désormais plus possibles, chaque point va compter avec un seul message en tête émanant de l’ancien trois-quarts international, "que les joueurs prennent conscience qu’ils sont capables de rivaliser face à une grande équipe."

Le stade Charles-Mathon ne sera pas loin de faire le plein, comme Marcel-Verchère il y a quelques mois, ce qui démontre les attentes. "On veut des moments de communion" pour l’un, "ce sont ces matchs que l’on a envie de jouer" pour l’autre, et surtout un département de l’Ain qui entend montrer à travers cette affiche qu’il n’a rien à envier à d’autres territoires quant à son identité rugbystique et sa passion.