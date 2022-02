Montauban frappe un grand coup

Sapiac avait faim de victoire et les Oyomen en ont payé les frais ! En quête d'un succès depuis le 7 janvier dernier, les Montalbanais de David Gérard ont montré leur plus beau visage ce vendredi contre Oyonnax, cador du championnat. Cela s'est manifesté par une défense vaillante, une bonne conquête et une précision remarquable dans les zones de marque.

Même si Geledan lançait les hostilités, bien aidé par la grande percée de Rory Grice, l'US Montalbanaise, menée par une charnière très à l'aise, jouait très bien les coups. Josua Vici, pour sa première sous le maillot vert et noir, allait même de son essai. Là aussi, en plus de ses 20 points marqués au pied dont un drop, Franck Pourteau usait de ses jambes pour éliminer deux joueurs et lancer l'offensive par Salles. Son partenaire Nic Stirzaker n'était pas en reste. Alors que c'était son premier match de la saison suite à sa lourde blessure, le demi de mêlée a apporté sa belle animation et ses atouts offensifs.

Montauban se replace ainsi idéalement dans la course à la qualification tandis qu'Oyonnax manque l'occasion de rester sur les deux premières marches.

Nevers sans forcer

Le carton rouge concédé par Herry, qui intervint à l'heure de jeu, aurait pu être décisif et relancer les visiteurs. Mais la domination neversoise était trop évidente pour cela. Preuve en est le maul écroulé par Loukia quelques instants plus tard et son carton jaune... L'USON en profite pour concrétiser son temps fort grâce à une passe au pied remarquable de Reynolds pour Blanc. L'essai provençal (Bau, 70e) sera anodin, l'écart était déjà fait depuis longtemps.

L'USON confirme que malgré son début d'année relativement difficile, elle reste un prétendant sérieux au top 6 en reprenant la 4e place à Colomiers. Quant à Provence rugby, si ambition de phase finale il y a, de la constance sera nécessaire à ce groupe capable du meilleur comme du pire.

Fin de série pour Bourg-en-Bresse

Au carrefour du classement, entre son ventre mou et sa partie basse luttant pour le maintien, Bourg-en-Bresse semble stoppée dans son élan, contrairement au RC Vannes. Les Morbihannais ont encore une fois été maîtres de réalisme. Le buteur Quentin Etienne fut un protagoniste important dans ce succès grâce à 16 points inscrits. Les Burgiens se sont rendus coupables d'une trop grande indiscipline pour l'emporter.

L'US Bressane est peut-être le grand perdant de la journée puisqu'elle devient relégable avec la victoire rouennaise. De plus, son calendrier n'est pas pour rassurer les aficionados bressans : les hommes de Fabrice Estebanez affronteront 5 des 6 premières équipes lors des 6 prochaines journées. A contrario, le RC Vannes est ce soir huitième du championnat. Bien loin de la zone rouge, à 7 points du sixième Colomiers.

Le derby pour Carcasonne

Le derby a été en adéquation avec ce que l’on pouvait laisser présager : une domination des hommes de la ville fortifiée et un score assez large au final. À la pause, le RCN résiste et n’encaisse qu’un essai de son ancien joueur Manchia. Coup d’accélérateur en deuxième période où Carcassonne marque à trois reprises par Martocq, Agaba et Tui pour prendre le large. L’essai de ce dernier sera celui du bonus. Pourtant les Narbonnais les en avaient privés temporairement grâce à Faleafa. "Carca" repart donc avec les cinq points, cinq comme leur place au classement. Les hommes de Julien Seron se retrouvent à 10 points du 15ème bressan.

Pro D2 - Carcassonne s'est imposé face à NarbonneMidi Olympique

Rouen va mieux

Après un court revers à Narbonne, les protégés de Nicolas Godignon devaient revoir le jour pour garder la tête hors de la zone rouge. En face, le Stade aurillacois, restant sur une défaite à Grenoble n’avait pas le feu au lac. Un prêté pour un rendu au pied entre Peter Lydon et Marc Palmier faisait office d’entrée en matière. Mais sur le premier essai normand, c’est bien l’ouvreur local qui délivre une passe au pied à son coéquipier Lucas Costa. Sans doute jaloux (on plaisante!), son égal au poste de troisième ligne aile Willy Ndiaye a voulu faire mieux et s’est offert un doublé en seconde période. La riposte de Gogoladze en fin de partie n’a fait que réduire l’écart. Avec cette bouffée d’air, les coéquipiers de Gontinéac fils se relancent dans la course au maintien. Pour les hommes de Gontineac père, c’est un coup d’arrêt qu’il faudra faire oublier lors de la réception d’Agen.

Béziers, un retour gagnant

En enchaînant un deuxième match à Raoul Barrière, Béziers avait à coeur de confirmer la belle prestation face à Bayonne. Et si Grenoble ouvre le score, le gros coup dur pour les Méditerranéens c’est le carton rouge, disons le sévère, infligé à Gillian Benoy à la 13ème minute. Un joueur de moins mais pourtant, la vérité du terrain profitera à l’ASBH. Uruty, grâce au pied, met Béziers devant à la pause. Et comme une mauvaise entame en appelle visiblement une autre, en 10 minutes, les locaux encaissent deux essais. Menés de 8 points, Béziers se transcende et vient finalement marquer un précieux essai. Ils s’imposent en fin de rencontre sur une pénalité de Latorre qui avait manqué la transformation juste avant.

Décidément, ces Montois sont renversants !

Le drop fut déjà un événement dans ce match. Willie du Plessis, par sa 5e réalisation de la saison, permettait aux siens de passer devant au score pour la première fois du match (20-23, 68e). Mais la suite est encore plus folle. Naituvi récupérait un ballon médiocre, redressait sa course à toute vitesse et s'engouffrait dans le camp agenais. Face à deux adversaires, il tapait au pied avant d'aplatir d'un geste acrobatique. La réaction agenaise n'était pas suffisante (Ramoka, 76e).

Le Stade montois prouve là que son exceptionnelle forme est loin d'être terminée. Les Landais de Patrick Milhet reprennent la tête de ce Pro D2. Agen pourra nourrir des regrets, alors qu'il menait 17 à 3 après une demi-heure de jeu...