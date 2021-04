On connaît désormais le lieu de la prochaine finale de Pro D2. Elle se déroulera à Montpellier (au GGM Stadium) le week-end des 5 et 6 juin prochains. C'est une décision ddu nouveau bureau de la LNR, présidé par René Bouscatel, nouvellement élu.

On rappelle que le Pro D2 se termine par une phase finale à six équipes, comme en Top 14. Avec une différence, les demi-finales se jouent sur le terrain des premier et second. Le vainqueur monte directement en Top 14, le vaincu joue à domicile un barrage contre le quinzième de l'Elite.