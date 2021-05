Battu à deux reprises cette saison par le Biarritz Olympique pendant la phase régulière (14-18 puis 22-13), Grenoble s’est incliné une nouvelle fois, hier après-midi, et a clôturé sa saison sur une défaite lourde. Mais logique, compte-tenu de la physionomie d’un match au cours duquel les Isérois sont tombés sur plus forts, tout simplement.

Battus dans le jeu au sol et muselés en attaque, les joueurs de Stéphane Glas n’ont pas trouvé la solution pour mettre à mal les Basques. “Nous sommes tombés sur une très belle équipe, reconnaissait, lucide Steeve Blanc-Mappaz en conférence de presse d’après-match. Nous connaissions leurs caractéristiques, celles de monter très fort ou de couper les extérieurs. Félicitations à eux. Ils ont fait un très bon match. Ils nous ont punis à chaque fois qu’on a perdu le ballon. Il y a un peu de regrets sur le début de match, au niveau de la conquête en touche. Nous avons eu nos ballons, mais on s’est entêté à aller dans la zone de devant et ils ont bien défendu.”

Blanc-Mappaz : Très fier d’eux

Douzième du classement fin décembre, Grenoble a dû cravacher sur la phase retour pour s’offrir une sixième place qu’ils étaient peu à avoir en tête à Noël. D’ailleurs, voir le FCG en barrage était déjà une petite victoire en soi, car le club isérois a clairement manqué son début de championnat (seulement cinq succès sur la phase aller). “Là, ça fait mal au crâne, soupirait le troisième ligne aile. On a mis beaucoup d’énergie, d’investissement. Nous sommes passés par des périodes de doute, mais nous avons toujours cru en nous. Nous avons travaillé dur et c’est frustrant de s’arrêter au premier tour. Il faut s’en servir.”

Néanmoins, le capitaine grenoblois n’a pas manqué de souligner que, même menée 27-0, son équipe n’a pas lâché et a essayé de lutter au cours du second acte. “Après le match, poursuivait-il la gorge nouée par l’émotion, je leur ai dit que j’étais très fier d’eux. J’ai beaucoup de fierté. Ça a été dur, nous avons cravaché pour revenir. On tombe aujourd’hui, mais avec les armes. La saison a été longue. On a quand même cravaché. Je pense que mentalement, ça a un petit peu usé. Avec le contexte extérieur, on n’a pas pu faire de choses entre nous, en dehors du rugby. Mine de rien, dans un groupe, tout ce qui est cohésion, quand il en manque un peu, c’est très important sur les phases finales. Je pense qu’il y a eu un peu d’usure. On avait un groupe jeune à la base. Il faut apprendre, construire sur ça et je suis sûr qu’on reviendra plus fort.”

Il y a en effet fort à parier que l'ambition du FCG sera de jouer les premiers rôles dans le Pro D2 version 2021-2022, mais ce sera sans Stéphane Glas, qui disputait hier son dernier match sur le banc de ce club, après y avoir passé trois saisons.