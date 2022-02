Après une première moitié de saison mitigée, votre équipe retrouve une forme de régularité. La dynamique est positive !

Oui, on a surtout gagné en régularité dans nos performances. C’est grâce à une meilleure discipline, même si elle reste encore à désirer. Et grâce à une meilleure efficacité dans la finition. Notre défense gagne aussi en régularité, ce qui fait que l’on retrouve un niveau de jeu moyen plus élevé, avec moins de trous d’air. On gagne ainsi des points, de la confiance et on remonte doucement.

Comment expliquez-vous cela ?

Je pense que défensivement, on a un peu plus de certitudes sur nos dernières sorties. On valide un peu plus, on est plus réalistes. On a beaucoup moins de trous d’air. Souvent, on avait 20 à 30 minutes, où l’on n’était pas là du tout. Et on perdait les matchs dans ces périodes-là, sur des périodes assez importantes. Et notre discipline commence à ressembler à quelque chose, même si on n'en est pas encore totalement satisfait. Au fur et à mesure, on commence à valider beaucoup plus nos temps forts et tout cela fait que notre niveau de jeu moyen s'est élevé.

Si l’on regarde vos précédents succès, on note qu’ils sont acquis avec des scores serrés, ce qui démontre une capacité à aller se les chercher !

On a eu beaucoup de bras de fer. Je pense à Carcassonne (24-20) ou à Montauban (22-18). On a davantage de confiance. On maîtrise un peu plus car on avait des moments où l’on n’était pas bien, avec des trous d'air. C’est positif.

Votre équipe a aussi enregistré le renfort de Jonathan Ruru en cours de saison. Le demi de mêlée néo-zélandais semble avoir énormément apporté ?

Oui, Jonathan est rapidement devenu un joueur majeur dans l'effectif. C’est un joueur qui arrive avec un bagage assez important et un très grand professionnalisme. Du coup, il a un certain leadership, dans son comportement sur le terrain, son attitude à être bagarreur, à commander ses avants et à lancer sa ligne de trois-quarts. Tout le monde est donc monté d’un cran. On a la chance de l’avoir. Tout le monde en profite et tout le monde élève son niveau de jeu, tout simplement.

Pro D2 - Provence Rugby - Jonathan RuruIcon Sport

On a le sentiment que par sa capacité à sentir les coups, à oser, il a libéré aussi en partie le jeu de Provence ?

C’est un joueur instinctif, qui a de grandes qualités sur toutes ses prises d’initiatives, sur la création d’espaces, et qui peut avoir la créativité et la réalisation derrière. Bizarrement, tout le monde ne peut que se "sublimer" autour de lui et tout le monde en profite. Ça aide, même si récemment, tout le monde commence à le connaître et donc à le pister. Ça fait partie du truc. Mais si ça se ferme autour de lui, ça s’ouvrira pour d’autres.

" On n’est pas dans l’enflammade. L’équilibre commence à se consolider, mais reste quand même fragile. "

En termes d’ambition et alors que le club est 8e (47 points), comment vous situez-vous dans cette dernière ligne droite ?

L'équilibre reste fragile. Je n’ai pas en tête une victoire de plus de 7 ou 8 points… On est toujours dans un bras de fer. On n’est pas dans "l’enflammade", mais dans la progression. L’équilibre commence à se consolider mais reste quand même fragile. S'il était si costaud que ça, on ne se ferait pas des frayeurs en fin de match comme récemment. On avance petit à petit. Il reste neuf matchs. Il faut vouloir progresser de sortie en sortie, sur des secteurs précis qui nous ont fait défaut. Si ça veut sourire à la fin, ça sourira et tout le monde sera content.

Le mot "qualification" n’est pas tabou. Mais ce n’est pas non plus une obligation ?

L’objectif, c’est de faire la meilleure saison de l’histoire du club. Pour l’instant c’est une neuvième place ex-aequo avec Angoulême en 2019, avec 68 points. Il faut essayer de garder le cap. La bagarre se situe entre cinq ou six équipes et tout le monde ambitionne le meilleur pour la fin de la saison. Plus longtemps tu as quelque chose à jouer, mieux c’est. Mais avant de penser à ça, on doit penser à ce que l’on doit faire pour améliorer notre équipe et gagner le match qui vient. Ça fait déjà beaucoup. Et à la fin, on fera les comptes. C’est aussi simple que ça. On a de supers matchs qui arrivent comme Nevers, Bayonne et Aurillac… Ce sont de belles échéances pour nous, pour progresser, pour nous régaler, pour gagner !

On va donc vous attendre sur votre capacité à enchaîner, d’autant qu’il y a toujours eu des attentes autour de Provence et son bel effectif...

Cela a été notre souci sur la phase aller. On a manqué de régularité. On gagne un match à l’extérieur, mais après on en perd un à domicile. On n’a fait que jongler comme ça, et c’est embêtant. Là, on arrive un peu à enchaîner. Tout en restant un peu fragile. C'est cette irrégularité constante qui nous embête. Cela s’équilibre doucement. C’est la loi de la Pro D2. Ce n’est pas parce que tu as un effectif ultra important qu'il y a un gage de résultat(s) derrière. Il y a plusieurs exemples de clubs qui sont en difficultés alors que, sur le papier, ils devraient être dans le top 6. Il faut savoir avoir beaucoup d’humilité. Chaque match, c’est la bagarre. On a par exemple perdu contre Narbonne à deux reprises ! Il faut savoir remettre les compteurs à zéro.

N’empêche que le moral est bon, du moins, la dynamique est meilleure...

Tous les matchs de Pro D2 sont compliqués. Ce n'est jamais évident. Tous les matchs se jouent à pas grand-chose. Seuls les trois premiers arrivent à avoir ce niveau de jeu moyen suffisamment élevé pour gagner avec un certain confort. La dynamique reste positive. On est optimistes et satisfaits de la période du moment.