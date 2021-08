Arnaud, comment allez-vous, physiquement, après ce premier rendez-vous ?

C'était dur, car c’est le premier de la saison. Physiquement, ça a un peu piqué, quelques crampes, mais ça va.

Que retenez-vous de ce match ? Votre état d’esprit ? Vous n’avez rien lâché et vous avez bataillé jusqu’au bout...

On sait ce que le groupe a vécu l’année dernière, donc on travaille vraiment sur le mental, l’état d’esprit. Les joueurs qui étaient là la saison passée ont cette envie de se relancer. Nous, les nouveaux, devons amener un peu d’enthousiasme. L’état d’esprit, franchement, il y est. Le score est lourd ce soir, mais en défense, nous y sommes. En deuxième mi-temps, nous aurions pu lâcher, mais nous sommes restés là. D’ailleurs, sur la seconde période, ça fait 10-7. Nous avions l’espoir de faire beaucoup mieux ici, mais pour une base de travail, c’est bien.

Vous parlez de base de travail. Que retenez-vous au niveau du jeu proposé ce soir ?

Pour commencer par le négatif, il faut retenir la difficulté qu’on a à scorer dans les 22 mètres. Les ballons sont précieux, rares, et il faut vraiment les garder pour arriver à marquer trois points ou un essai. Ça a été le point noir de la deuxième mi-temps. Après, comme je l’ai dit, nous travaillons sur le mental, l’état d’esprit. On s’attendait à voir une équipe bayonnaise qui allait jouer les ballons de turnover. Peut-être que l’an dernier, on a connu une équipe d’Agen qui s’écroulait à la mi-temps lorsque le match n’était pas équilibré. Là, je pense qu’on a montré un beau visage en seconde période. C’est important de ne pas lâcher un match quand c’est compliqué à la pause. Il faut retenir et garder ça pour les prochains matchs.

Comment avez-vous vécu ce retour à Dauger ?

Franchement, c’était top. Ça fait plaisir de jouer dans des stades qui sont pleins après l’année dernière. Là, il y avait une belle ambiance, le public était au rendez-vous. Même si c’était dans le camp inverse, c’est toujours bien de jouer un match dans ces conditions. L’ovation fait plaisir, je suis content.

Êtes-vous rentré dans ce match comme si c’était une autre rencontre, ou il y avait quand même un petit truc au fond du ventre ?

C’est un match de rugby, donc je l’ai pris comme ça. Je savais qu’il y avait des copains en face, mais c’était plus une question de savoir comment j’allais réagir en jouant face à eux. Ça fait dix ans que je joue avec eux, et c’est la première fois que je les affrontais. Finalement, une fois rentré sur le terrain, j’ai joué comme normalement.

Quand Vincent Farré est sorti, vous avez récupéré le capitanat. Était-ce prévu ?

Il y a un groupe de leaders qui a été désigné au SUA. Vincent Farré est en tête. Pour le premier bloc de cinq matchs, je fais partie de ceux qui suivent.