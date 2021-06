Le staff est désormais complété par Alexis Lalarme (ex skills et vidéo) qui devient entraîneur des trois-quarts tandis qu’il est remplacé par Nathan Delabroy à la vidéo. Enfin, Laurent Grappin reste intervenant mêlée, Paul Glaise et Brice Cornu préparateurs physiques. Par ailleurs, le club bressan a enregistré la signature du demi de mêlée Nicolas Faure, en provenance de Valence-Romans, relégué en Nationale.