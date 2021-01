Arrivé sur la Cote basque à l'été 2019, Steffon Armitage (35 ans) est à n'en pas douter l'un des plus gros coups du recrutement des Biarrots: quatorze titularisation la première saison, quinze dans celle en cours et un total de cinq essais aplatis pour le BOPB ont donc fait de l'international anglais (deux sélections en 2010) un cadre incontournable de l'équipe conjointement dirigée par Matthew Clarkin, Shaun Sowerby et Nicolas Nadau.

Et selon nos informations, Steffon Armitage n'est pas prêt de quitter Aguilera puisqu'il vient de s'engager pour les deux prochaines saisons (une année et une optionnelle) avec les Rouge et Blanc. Ceux-ci, troisièmes du classement avec un match en retard sur Perpignan et Vannes, font indéniablement partie des favoris à l'accession en Top 14, à la fin de la saison.