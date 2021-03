Hier après-midi, une information de France Bleu Pays basque est venue apporter de l’eau au moulin du projet, affirmant que le Biarritz Olympique pourrait bien jouer dans le nord de la France à partir de septembre 2022, l’article ajoutant qu’après avoir passé le début de la semaine à Lille avec son directeur du rugby Matthew Clarkin, le président Jean-Baptiste Aldigé était tout proche d’un accord avec le club de Marcq-en-Baroeul (Fédérale 1), qui occupe actuellement la pelouse du Stadium Nord de Villeneuve-d’Ascq.

Une information à laquelle le club de l’OM-LMR a tenu à répondre illico par voie de communiqué, tenant à rassurer "tous les supporters et amoureux du Biarritz Olympique Pays Basque sur ses intentions et le fait que son développement ne se construira pas sur les cendres de leur club", les Nordistes jurant vouloir "croiser le fer très vite avec l'équipe du BO sur des terrains de rugby et non dans les coulisses".