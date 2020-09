Biterrois et Grenoblois ont entamé la 4e journée de Pro D2 ce jeudi en voyant la victoire de l’ASBH face au FCG 22-12 au stade Raoul-Barrière. C’est le premier succès des Héraultais cette saison qui lancent leur championnat quand les Isérois ne glanent même pas de bonus défensif. Avec des conditions pluvieuses, le match a fait les beaux jours de la conquête et du jeu au pied.

Et jusqu’à la 20e minute, le temps était idéal et les Biterrois plutôt ambitieux dans le jeu, malgré la pression d’une quatrième défaite en autant de rencontres cette saison. Mais la pluie a donc décidé de s’inviter dans ce choc entre candidats aux phases finales mais ayant connu un mauvais début de saison. Les fautes au sol et les maladresses n’ont fait qu’augmenter. Les buteurs ont donc été les grands animateurs d’un score de 10-9 à la pause (Tedder contre Selponi).



Si la pluie s’est arrêtée lors du deuxième acte, les Biterrois ont joué avec la force et la tête. Leur mêlée d’abord a dominé sa vis-à-vis, permettant de glaner des pénalités et de jouer davantage dans le camp adverse et balles en mains, sans compter les groupés pénétrant tant à la mode. La tête ? Le fait de s’adapter aux conditions en jouant beaucoup au pied par Bisman et Tedder, qui ont pris le dessus sur la charnière adverse. Le seul essai de ce match avait d’ailleurs été inscrit (20e) par le capitaine et demi-de-mêlée biterrois Bisman, tel un guide.

Fin du prêt de Tedder ?

Le mano a mano au score a continué jusqu’à ce que plusieurs fautes des visiteurs et notamment de Tupuola (70e) les voient évoluer à 14 contre 15. Prêté par le Stade Toulousain (dont le président Didier Lacroix a évoqué ce soir sur Canal + qu’il pourrait mettre fin au prêt en cas de besoin dû à l’absence de ses internationaux), Tristan Tedder a continué d’animer, d’occuper et de passer les pénalités de la gagne et celles qui ne permettent même pas aux Alpins de revenir de ce voyage avec un bonus défensif. Mais surtout, l'ASBH a validé sa première victoire de la saison.



Le weekend prochain, les équipes de Pro D2 connaitront un break avec la fin de ce premier bloc de match. De quoi souffler ou corriger ce qui ne va pas. Notamment pour Béziers et Grenoble.