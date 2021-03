Gérald, vous terminé ce bloc difficile avec un cinquième succès en cinq matches, et de la meilleure des manières, ce jeudi soir…

Nous sommes passés par beaucoup d’états émotionnels sur ces cinq matches. Mentalement, ce fut difficile. Nous avons eu des matchs à gérer à quatorze, on a réalisé des performances qui n’étaient pas complètement abouties. On a dû sortir un gros mental à Angoulême, puis en suivant à Oyonnax… Mais avec des victoires à la fin. Sur le jeu, peut-être qu’il ne s’agit pas du bloc le plus abouti. Mais je crois que dans l’aspect mental du collectif, cela nous aura fait du bien pour la suite.

Cela faisait un petit moment que l’Usap cherchait un large succès bonifié à domicile. Êtes-vous soulagé ?

C’est vrai oui. Et ça fait du bien. On marque six essais, certains sont le résultat du travail offensif, d’autres du travail défensif avec des ballons de récupération bien exploités. Alors bien sûr, il y a encore quelques déchets et quelques stations qui méritaient d’aller au bout. On va continuer à travailler dessus, mais ce soir (jeudi), nous avons retrouvé un fond de jeu et une cohésion collective.

Perpignan n’a pas encaissé le moindre essai. Est-ce un autre point de satisfaction ?

Je crois que ça faisait un petit moment que l’Usap prenait pas mal d’essais à chaque match. Il y a avait toujours un challenge de garder la ligne d’en-but bien défendue et vierge. À un moment donné dans le match, alors que même que nous menions au score largement, les joueurs ont répondu présent et ont défendu jusqu’au bout. On peut être fier de leur état d’esprit.

Ce bloc vous a-t-il fait du bien ?

Complètement. Peut-être pas fondamentalement sur le jeu, même si on a eu de très bons passages sur chacun de ces matches. Mais mentalement et dans l’état d’esprit, c’est un bloc qui nous fera du bien pour la suite. Gagner des matches à l’extérieur malgré des cartons rouges plus ou moins tôt dans la rencontre, redresser la barre à des moments importants… les joueurs ont du puiser dans leur mental, ils se sont serré les coudes. Ce bloc aura forgé le caractère de l’Usap.

" Dans une saison, tout n’est pas linéaire "

Sur les derniers matches, on sent que les joueurs ont élevé leur curseur individuellement. L’Usap a-t-elle atteint son pic de forme ?

On va vers notre pic de forme, mais nous n’y sommes pas encore. On le savait. En début de bloc, nous avions fait un gros travail physique pour préparer la fin de ce championnat qui sera difficile. Je crois qu’on commence à en ressentir les effets. Petit à petit, à force d’avoir un mental renforcé et un meilleur physique que ces derniers mois… Je pense que l’équipe va prendre une pente ascendante.

Plusieurs joueurs ont fait leur retour de blessure ce jeudi, Siua Halanukonuka, Ben Volavola, Piula Fa’asalele. Des renforts qui arrivent au bon moment…

C’est l’autre bonne nouvelle de la soirée oui. Pour Siua, ça faisait un moment qu’il voulait retrouver les terrains. Et je crois qu’il a retrouvé le terrain un peu plus que ce qu’il pensait aujourd’hui (entré à la place de Kubriashvili dès la 35e minute, NDLR). Mais il a bien tenu son rang et c’est bien pour le groupe. Ce sont des joueurs qui ont passé pas mal de temps en dehors de l’équipe, à regarder, à soutenir les partenaires à l’entraînement. On sait que ce n’est jamais facile. Aujourd’hui, sur le terrain, ils ont prouvé qu’ils étaient au niveau. C’est une très bonne chose pour eux, et pour nous.

Tout ne va pas trop mal à Perpignan donc ?

C’est vrai que l’on sort d’un moment difficile. Mais voilà, il faut aussi savoir passer ce genre de périodes. Dans une saison, tout n’est pas linéaire. Je crois que, sincèrement, l’équipe va vers une avancée sympathique.