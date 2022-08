Pour son premier match de championnat, le SU Agen a réalisé une très belle performance en s’imposant sur la pelouse de Provence Rugby. Ainsi, les garçons entraînés par Bernard Goutta démarrent ce Pro D2 d’une bien meilleure façon que l’année dernière. Pour Provence, en revanche, c’est une première sortie manquée.

Dans un stade Maurice David encore en travaux, mais révélateur des ambitions de Provence Rugby, le club entraîné par Mauricio Reggiardo réalisait une belle entame. Après des premières minutes avec beaucoup de jeu au pied, Provence se montrait dangereux depuis son propre camp. À la suite d’une mêlée dans ses 40 mètres, Peter Betham perçait le rideau défensif adverse, prolongeait au pied et Loris Tolot se mettait à la faute, alors que Florent Massip allait aplatir. Thomas Charabas, après avoir sollicité l’arbitrage vidéo, accordait l’essai de pénalité, suivi d’un carton jaune à l’encontre de l’ailier agenais (7-0, 8e). Dix minutes plus tard, Johnny McPhillips ajoutait trois points pour son équipe (10-0, 19e).

De son côté, Agen se montrait maladroit, à l’image d’une pénaltouche non trouvée (15e) ou d’un coup de pied de Lamoulie directement en touche (16e). Néanmoins, derrière une mêlée conquérante avec deux pénalités obtenues (21e, 28e), le SUA rattrapait peu à peu son retard. Thomas Vincent, grâce à trois coups de pied (22e, 29, 35e), réduisait l’écart et son équipe n’était plus menée que d’un point à la pause (10-09).

Théo Idjellidaine n’a pas tremblé

À la reprise, Agen poursuivait sur la dynamique de la fin de seconde période. Profitant des maladresses de Provence Rugby en touche, la bande à Vincent Farré prenait le jeu à son compte. Après un échec lointain de Thomas Vincent (43e), Théo Belan inscrivait un essai et permettait au SUA de prendre l’avantage au score pour la première fois du match (10-16, 55e). La réponse d’Aix ne tardait pas puisque trois minutes plus tard, Adrien Lapegue était à la conclusion d’une belle passe au pied d’Enzo Selponi (17-16, 58e).

Néanmoins, Agen, bien aidé par ses remplaçants, finissait mieux la partie. À douze minutes de la fin, Théo Idjellidaine passait une pénalité de quarante mètres pour redonner deux points d’avance aux siens (17-19, 68e). Si dans la foulée, Enzo Selponi manquait une tentative excentrée et lointaine (71e), Provence poursuivait ses efforts et jetait ses dernières forces dans la bataille. Le club de Denis Philipon se retrouvait avec une balle de match dans le temps additionnel. Mais la dernière possession des locaux, dans les 22 mètres d’Agen, ne donnait finalement rien et c’est le SUA qui pouvait alors lever les bras au ciel.