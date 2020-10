Ainsi, le match entre Montauban et Soyaux-Angoulême, comptant pour la 8e journée et programmé initialement ce vendredi à 19h, est avancé d'une heure (18h). Ce sera la même chose pour Montauban-Nevers et Oyonnax-Rouen, comptant pour la 9e journée la semaine suivante : initialement prévus à 19h le vendredi 6 novembre, les coups d'envoi seront donnés à 18h.