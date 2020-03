C'est ce que le technicien anglais a déclaré chez nos confrères de Paris Normandie : « Je pense que c’est la seule chose qui peut être décidée. Comment serait-il possible de désigner les clubs de Fédérale 1 qui méritent de monter ? Il y a quatre groupes, des play-offs d’accession... C’est impossible à régler. Et avec le climat financier actuel, je ne pense pas qu’il y aura des promus capables de tenir le coup en Pro D2, sachant que ce sera aussi très compliqué de recruter des joueurs. ». Promus en deuxième division, les Normands sont avant-derniers au classement et profiteraient donc en premier lieu de ce statu quo.