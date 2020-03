C'est un finisseur, arrivé en début de saison à Provence Rugby, Andrzej Charlat crève l'écran. Il a encore prouvé à sa juste valeur ce qu'il savait faire quand on lui laisse une opportunité d'essai. Son dernier essai, il le considère comme le plus "beau" de la rencontre. Grâce à un magnifique coup de pied à suivre de son trois-quart centre Jerry Burotu, l'ailier file à l'essai. "On arrive à récupérer la touche d'Aurillac, juste derrière on enchaîne trois passes, on crée du désordre, ça permet à Jerry Burotu de franchir la ligne rapidement".

À ce moment-là, l'ailier d'Aix suit de près son coéquipier. "Je ne savais pas qu'il jouait souvent au pied, dans mon rôle de finisseur, je l'ai suivi et avec de la chance le ballon est allé dans ma direction sans sortir en touche. Après, il me reste seulement à aplatir l'essai".

Son premier quadruplé

Il est peu commun de voir des joueurs marquer quatre essais au haut niveau, cependant Andrzej Charlat lui a réalisé cette performance. "C'était la première fois de ma carrière que je marquais 4 essais dans un match, il m'était arrivé de planter un triplé en fédéral, mais j'avais jamais fait ça en Pro D2". Il poursuit son commentaire en disant "sur le moment, j'étais content de la victoire, mais je ne me suis pas emballé par rapport au quadruplé, si je marque des essais, c'est grâce à toute l'équipe, je fais juste mon job de finisseur".

Il y avait de l'euphorie après le match malgré tout "la sensation plaisante et il y a une part de satisfaction, ces actions ont fait beaucoup parlées, j'ai reçu plusieurs appels de mes proches pour me féliciter". À présent, le joueur porte un autre regard ce moment et prépare les matchs à venir "maintenant, la sensation est passée, je me focalise sur les autres objectifs de la saison". Au total Provence Rugby à inscrit 6 essais dans la rencontre, une victoire bonifiée pour les Aixois qui sont actuellement douzième du classement. Thibaut Zambelli a marqué les deux autres ses Aixois. Pour sauver l'honneur. Le seul essai du côté d'Aurillac a été inscrit en toute fin de rencontre part Hugo Bouyssou.

Par Léo Couffin

Crédit photo de couverture : ©Morgan Mirocolo/Provence Rugby