Pour cette deuxième année de collaboration avec Adidas, Perpignan présente un maillot sang et or auréolé de quatre griffes, en référence au drapeau catalan. Le maillot bleu azur est lui marqué par la présence de losanges, pour rappeler le logo du club. Par ailleurs, petite nouveauté : un drapeau sang et or est thermocollé dans le dos des deux maillots.