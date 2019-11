Oyonnax - Perpignan

Il est toujours difficile d'aller gagner à Mathon, d'autant plus sous des conditions qui s'annoncent délicates. Les deux équipes alignent quasiment le meilleur XV possible. Cette partie devrait vraisemblablement se jouer sur des détails bien que les Oyomen ait plus l'habitude d'évoluer sous la pluie et dans le froid. Si les deux formations possèdent des packs très lourds, il est important de souligner que la conquête aura un rôle primordial dans cet affrontement entre cadors du championnat.

Notre pronostic : victoire d'Oyonnax, bonus défensif pour l'Usap.

Carcassonne - Provence

Les deux équipes auront à coeur de l'emporter étant donné qu'elles peuvent prétendre à une place dans le Top 6. Les Provençaux ne passent pas souvent loin de la gagne à chaque fois à l'extérieur et ils seraient bien inspirés de l'emporter dans l'Aude. Les locaux, quant à eux, ont déjà perdu à une reprise à domicile. Un nouveau faux pas est interdit sous peine de plonger dans la deuxième partie du classement. Malheur au vaincu donc dans cette rencontre qui sent la poudre.

Notre pronostic : victoire de Carcassonne, bonus défensif pour Provence.

Aurillac - Mont-de-Marsan

Les Aurillacois sont extrêmement difficiles à manoeuvrer chez eux. Emmenés par un Thomas Salles en réussite au pied et par un pack très solide, ils peuvent espérer se rattraper du dernier revers à Valence-Romans. Bien entendu, une défaite ferait très mal aux Cantaliens, eux qui n'ont que cinq points d'avance sur la lanterne rouge drômoise. Les Landais, eux, doivent s'imposer à l'extérieur pour lancer véritablement leur saison. Actuellement 12e, Mont-de-Marsan veut trouver son match référence loin de ses bases.

Notre pronostic : victoire d'Aurillac.

Biarritz - Rouen

La dernière défaite à Montauban (15-14) a laissé un goût amer aux hommes de Jean Bouilhou. Il est donc primordial pour eux de réagir face au promu qui a encaissé un sévère revers à domicile la semaine passée face à Oyonnax. Une victoire bonifiée pourrait permettre au club basque de se pérenniser dans le Top 6. Les Normands se déplaceront quant à eux sans pression, mais avec la ferme intention de jouer un mauvais tour aux Biarrots. Un bonus défensif serait déjà une excellente opération pour eux.

Notre pronostic : victoire de Biarritz avec le bonus offensif.

Béziers - Angoulême

Après avoir réalisé un bon début de saison, les Biterrois sont tombés dans une mauvaise passe. Une défaite à domicile contre Colomiers puis une défaite de peu en Isère la semaine dernière... Il faut absolument gagner sous peine de basculer vers le bas du tableau. Les Angoumoisins souhaitent pour leur part surfer sur leur belle prestation contre le Stade montois. Une victoire à l'extérieur pourrait leur permettre de revenir dans le Top 3 et de s'affirmer comme un concurrent sérieux aux phases finales.

Notre pronostic : victoire très courte de Béziers, bonus défensif pour Angoulême.

Grenoble - Montauban

Depuis leur défaite initiale contre Colomiers, les Isérois sont intraitables à domicile. Un pack surpuissant et dominateur, une ligne d'arrières joueuse... Le défi s'annonce extrêmement compliqué pour les Montalbanais qui font outrageusement tourner ce week-end. Cependant, les Sapiacains voudront bien figurer et confirmer leur belle victoire contre Biarritz la semaine dernière. Attention à ne pas tomber dans l'excès de confiance pour Grenoble qui doit rester en tête.

Notre pronostic : victoire bonifiée de Grenoble.

Vannes - Colomiers

Les Vannetais ont tout gagné à domicile pour le moment. Et c'est d'ailleurs ce qui leur permet de rester dans le ventre mou du classement puisque les six défaites à l'extérieur font mal. Attention cependant, c'est un nouveau gros morceau qui se présente à la Rabine. En effet, les Columérins sont en pleine forme et ont déjà gagné deux fois à l'extérieur cette saison, à Grenoble puis à Béziers. Un nouveau succès leur permettrait de conforter leur place de 5e et donc de faire un pas de plus vers une éventuelle qualification.

Notre pronostic : victoire de Vannes.

Nevers - Valence-Romans

Après deux victoires de suite à domicile, les Drômois se déplacent sans aucune pression dans la Nièvre. Mais avec la ferme intention de réaliser un premier coup loin de leurs bases. Bien entendu, le défi s'annonce difficile à relever car les Neversois sont plutôt solides à domicile si l'on excepte la défaite contre Angoulême en tout début de saison. Forts des retours de Naqiri et Raisuqe, les hommes de Xavier Péméja ont le bonus offensif en ligne de mire. Reste à confirmer cette tendance.

Notre pronostic : victoire de Nevers avec le bonus.