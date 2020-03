Ce lundi, malgré la pluie, les traditionnelles enceintes étaient bien présentes autour du stade Charles-Mathon et les sourires perceptibles. Car c’est une habitude depuis le début de saison, de la musique rythme une bonne partie des séances. "On vient à l'entrainement pour pratiquer un jeu que l'on adore, donc si on n'a pas le sourire, je pense qu'il y a un problème. Il ne faut pas que les gens pensent qu'ils viennent pour travailler. On veut que la musique serve à prendre du plaisir, ensemble, révèle Joe El Abd. Et il y a de l'ambiance dans les stades, donc parfois il y a des bruits qui font que tu ne peux pas écouter les consignes", poursuit-il en guise d’explication à cette méthode singulière. La période plus délicate traversée par l’actuel quatrième de Pro D2 aurait pourtant pu pousser à changer les habitudes, il n’en fut rien.

Un changement de mentalité et d’état d’esprit

La défaite à domicile contre Rouen, le 14 février, a néanmoins provoqué une bascule dans la saison des Oyomen. Car la semaine qui avait précédé cette déroute, le président Thierry Emin n’avait pas hésité à mettre la pression directement sur le groupe, lançant sur le site du club que "si les joueurs mettent autant d’acharnement sur le terrain qu’ils ne le font dans la renégociation de leur contrat, on peut viser haut." Des mots forts, durs, invitant à plus d’humilité et tenus en privé face au groupe avant qu’ils ne soient rendus publics, comme cela nous a été confirmé par le principal intéressé. Il aura donc fallu une remontrance et une claque pour aujourd’hui constater un autre état d’esprit. Ce sont les principaux concernés qui le disent !

Le capitaine Valentin Ursache parle sans hésiter, depuis, d’un "changement de mentalité" et si les mots "défaite" et "rassurante" ne font pourtant pas bon ménage, le récent revers à Colomiers (22-19) a justement permis de montrer un tout autre visage de l’équipe, qui plus est à l’extérieur (il y avait déjà eu une réaction à Mathon avec une victoire contre Béziers, ndlr). Joe El Abd dit d’ailleurs de cette réaction que "c’est une prise de conscience. Contre Rouen, on a manqué d’humilité alors qu’il faut rester humble. (…) Ces derniers temps, on travaille bien à l’entrainement et on veut le montrer à notre public. On a envie de jouer devant eux. (…) On a la même ambition et je veux dire aux supporters que l’on ne va pas abandonner jusqu’à la fin."

" Tout le monde parle des Oyomen qui travaillent… On doit retrouver l’état d’esprit des Oyomen qui ne lâchent rien "

Car le soir de la Saint-Valentin, soir de coup de massue face aux Rouennais, une partie du public s’est fâché et certains supporters se sont même emportés dans les travées de Mathon ou sur les réseaux sociaux. Les joueurs l’ont remarqué. Mais comme dans un couple, il faut savoir se parler et s’écouter pour que ça marche... "On n’est pas sourd. On entend les gens qui ne sont pas contents. Il faut qu’ils viennent voir nos entrainements. Toute la semaine on travaille comme des fous et on a un staff qui vient dès 6 heures du matin, qui ne lâche rien", lance Ursache. "Tout le monde parle des Oyomen qui travaillent… On doit retrouver l’état d’esprit des Oyomen qui ne lâchent rien. À Colomiers, ils ont eu des occasions mais n’ont pas toujours marqué parce que notre état d’esprit était là", rassure le troisième ligne.

Si les fidèles, les habitués des entrainements, sont toujours là, ce message est plus à destination de ceux qui ne retiennent que le résultat et se déchainent parfois derrière un clavier. En guise de contre-pied, un certain Ludovic a ému jusqu’au groupe professionnel. "Ne soyez plus passifs et frustrés mais devenez des acteurs positifs", lançait-il aux autres supporters en racontant la soirée difficile vécue au stade aux côtés de son fils le soir du revers contre Rouen. Diffusé par le staff, ce message a trouvé un écho, et les Oyomen espèrent maintenant "se faire pardonner des prestations que l’on a fait. Je sais que les supporters sont parfois déçus", confie Ursache. Quoi de mieux donc qu’un derby pour ce faire ! Le club a d’ailleurs fait les choses en grand avec une politique attractive et des places à partir de 3,5 euros.

Grenoble, un derby et le meilleur des exutoires

Dans une enceinte que tout le monde au club espère chauffée à bloc, "l’Oyo de Joe" s’apprête à disputer "un super test pour savoir où on en est, de l’aveu du technicien anglais. Les joueurs se préparent pour des matchs comme ça. C’est excitant. On a l’ambition de rejouer en Top 14. Pour cela on a besoin de faire une très très bonne fin de saison et ça passe par battre des équipes comme Grenoble." Le rebond des deux derniers matchs attend maintenant confirmation, confirmation aussi qu’Oyonnax a vraiment cette ambition de retrouver le plus rapidement possible l’échelon supérieur. "Même si c’est Grenoble, on fera les comptes à la fin. Il ne faut pas se dire que si l’on gagne contre Grenoble, on va finir Champion ou dans les deux premiers. Il y aura encore des matchs derrière", affirme Valentin Ursache.

Et le Roumain n’oublie pas qu’au match aller, le public grenoblois avait joué son rôle. Alors il n’en attend pas moins dans le Haut-Bugey ce jeudi, "car on voit bien que s’il y a du monde, que si le public commence à siffler, les arbitres ne sont plus les mêmes. Le public est important pour nous, les joueurs, pour nous encourager, mais pour le match aussi. Alors j’espère qu’il y aura 10 000 personnes pour nous encourager !"