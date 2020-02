Davit Kubriashvili fait des fautes, beaucoup de fautes cette saison et est dans le viseur des arbitres de Pro D2. Encore une fois, lors de la rencontre entre Grenoble et Bayonne, le pilier géorgien (47 sélections) a reçu un carton jaune de la part de l'arbitre du match, Flavien Hourquet. Cette sanction est tombée à la 30e minute après que le pilier droit soit entré sur le côté d'un ballon porté. Un carton jaune qui va le priver du choc de la prochaine journée contre Oyonnax à Charles-Mathon.

Depuis le début de la saison, c'est déjà le sixième carton jaune reçu par Kubriashvili. C'est plus que tout autre joueur du championnat. Une indiscipline qui met forcément en difficulté Grenoble dans sa quête d'une accession au Top 14.

Grenoble, l'habitude de jouer en infériorité numérique

Même si Davit Kubriashvili est le joueur le moins discipliné du Pro D2 et donc de Grenoble, il n'est pas du tout le seul joueur à être sanctionné dans l'effectif isérois. Le club, actuellement troisième du championnat, est la deuxième équipe la plus indisciplinée du championnat derrière Colomiers. Au total, les joueurs de Stéphane Glas ont été sanctionnés à 28 fois par un carton jaune et à une reprise par un carton rouge (Pablo Uberti contre Carcassonne lors de la 2e journée).

Avec l'ambition de figurer parmi les équipes de tête de ce championnat, le FCG va devoir rapidement améliorer sa discipline car même si pour le moment cela ne leur a pas fait trop défaut mais au final, cette indiscipline chronique pourrait leur coûter cher et les empêcher de finir aux deux premières places synonymes d'une qualification directe pour les demi-finales d'accession au Top 14.

